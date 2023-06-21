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憂光電蔓生毀環境 80學者連署 反對強推農地種電

台灣新聞組／台北21日電
彰化縣沿海大城鄉及芳苑鄉常見農地及農舍種電。(本報資料照片)
彰化縣沿海大城鄉及芳苑鄉常見農地及農舍種電。(本報資料照片)

經濟部去年承諾擬定能源用地白皮書，但為加速光電發展又規畫綠能發展區，並研擬「彰化大城示範區」。成大都市計畫學系副教授黃偉茹等8位專家學者昨天共同召開「能源公正轉型聲明公開論壇」，提出4點訴求並呼籲政府透過計畫、引證、監管、協作，作為兼顧光電發展與公正轉型的路徑。

黃偉茹表示，政府積極發展綠能發展區，還沒公開說明其細節就規畫彰化大城作為光電示範區，但被畫進示範區的目前土地使用情況，有約70％為農地、13％養殖漁業，總計約有83％土地持續被使用，卻仍被列為生產力低、高鹽化的「低地力」區域，質疑低地力的標準。

據台北中國時報報導，為達到2025年太陽光電20GW目標，近日傳出經濟部欲畫設綠能發展區，學界擔憂破壞農地、農業生產與生態環境，20日舉辦「能源公正轉型聲明公開論壇」，共24間大學、40系所、80名學者專家連署聲明，呼籲政府「建立明確的綠能發展區位畫設原則與總量管理」、「以科學證據為本，計畫引導綠能發展區畫設」、「訂定光電案場設計與營運管理規範」及「落實既有光電案場社會與環境責任及資訊揭露」。

成大都市計畫學系副教授黃偉茹表示，農委會稱要指定低地區供經濟部畫設綠能發展區，但不應給一張空白支票，應該具體說明清楚標準是什麼？經什麼程序畫設？

政大地政學系副教授戴秀雄認為，再生能源是否需政策環評？案場需要個案環評嗎？現行僅漁電共生太陽能場需環社檢核，卻無任何法令依據，且難以後續監督，僅行政契約約束可能不夠。

成大生命科學系教授李亞夫指出，台灣缺乏光電對生態影響的長期評估與監測，且無法清晰論證兩者關聯，農電共生等政策忽略農村生態系與田野高度連結，以形成共同體系，當架設光電板致大面積改變地貌，可能衝擊生物多樣性或生態環境。

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