台幼教總會發起「生病不入校、老師不餵藥」 家長嘆因噎廢食
餵藥案導致人心惶惶，幼教團體發聲明要全國教保員停止餵藥服務，家長苦不堪言。有家長表示，孩子有氣喘，幾個小時要吸藥一次，但發作一次得服藥至少半個月，根本無法請假在家；更有家長說，幼兒難免會感冒，若不再餵藥，擔心病程拖很久，園所不該因噎廢食，更沒必要由全民承擔餵藥事件造成的影響。
會員包含數十個地方型幼教協會、上千間幼兒園所的中華國際幼兒文教聯合總會與中華民國幼教聯合總會，19日發表聲明指出，為維護無辜教保員清白及尊嚴，即日起全面停止餵藥服務，並推動「生病不入校、老師不餵藥」，待釐清真相，且教保員人格重獲社會尊重後，再依實際需要，逐漸恢復協助餵藥服務，盼還給教保員基本尊嚴，已有園所響應實施。
不過，教育部隨即搬出「幼兒教保及照顧服務實施準則」，明定幼兒園應訂立託藥措施，依規定得餵藥，但此舉恐無助挽回幼兒園、家長和幼兒因這場風波造成三輸局面。
但有私幼業者透露，此準則有灰色地帶，若園所堅持不提供託藥服務，教育部無法可罰，最終仍回歸家長教育選擇權。
中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀說，每園、每班，一天至少有五至十名幼童要吃藥，中午光餵藥就要耗半小時。她說，曾有家長誤把去光水當成感冒藥水，所幸教保員機靈，一聞到刺鼻味就停餵，否則「恐怕得去監獄探望教保員」；停止餵藥只是未替家長服務，若餵錯藥或孩子尿液驗出毒，「我們都是嫌疑犯」。
全教總幼教主委楊逸飛表示，中央所定法規僅載明要訂定託藥措施，不等同教師一定有餵藥的責任與義務，而是孩子若有生理疾患、確有藥物需求，才會予以協助。他認為，現行託藥制度本身沒問題，問題在於新北市府及相關單位遲未公開真相，已嚴重損及教保員工作尊嚴。
教育部則強調，為提升教保服務機構託藥及用藥安全知能，已編製食藥安全參考教材提供各幼兒園參考，後續也會再摘錄手冊內容，製作簡明資訊，便利教保員使用；今年將追加經費補助各直轄市、縣（市）政府辦理相關研習，讓親師共同維護幼兒健康。
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