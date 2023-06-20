我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿里巴巴換帥 張勇9月卸任董事長和CEO

美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

台幼教總會發起「生病不入校、老師不餵藥」 家長嘆因噎廢食

台灣新聞組／台北20日電
國民黨立委吳怡玎（右）、李德維（左）19日批評綠營亂帶風向，導致幼兒園停止餵藥。（記者許正宏／攝影）
國民黨立委吳怡玎（右）、李德維（左）19日批評綠營亂帶風向，導致幼兒園停止餵藥。（記者許正宏／攝影）

餵藥案導致人心惶惶，幼教團體發聲明要全國教保員停止餵藥服務，家長苦不堪言。有家長表示，孩子有氣喘，幾個小時要吸藥一次，但發作一次得服藥至少半個月，根本無法請假在家；更有家長說，幼兒難免會感冒，若不再餵藥，擔心病程拖很久，園所不該因噎廢食，更沒必要由全民承擔餵藥事件造成的影響。

會員包含數十個地方型幼教協會、上千間幼兒園所的中華國際幼兒文教聯合總會與中華民國幼教聯合總會，19日發表聲明指出，為維護無辜教保員清白及尊嚴，即日起全面停止餵藥服務，並推動「生病不入校、老師不餵藥」，待釐清真相，且教保員人格重獲社會尊重後，再依實際需要，逐漸恢復協助餵藥服務，盼還給教保員基本尊嚴，已有園所響應實施。

不過，教育部隨即搬出「幼兒教保及照顧服務實施準則」，明定幼兒園應訂立託藥措施，依規定得餵藥，但此舉恐無助挽回幼兒園、家長和幼兒因這場風波造成三輸局面。

但有私幼業者透露，此準則有灰色地帶，若園所堅持不提供託藥服務，教育部無法可罰，最終仍回歸家長教育選擇權。

中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀說，每園、每班，一天至少有五至十名幼童要吃藥，中午光餵藥就要耗半小時。她說，曾有家長誤把去光水當成感冒藥水，所幸教保員機靈，一聞到刺鼻味就停餵，否則「恐怕得去監獄探望教保員」；停止餵藥只是未替家長服務，若餵錯藥或孩子尿液驗出毒，「我們都是嫌疑犯」。

全教總幼教主委楊逸飛表示，中央所定法規僅載明要訂定託藥措施，不等同教師一定有餵藥的責任與義務，而是孩子若有生理疾患、確有藥物需求，才會予以協助。他認為，現行託藥制度本身沒問題，問題在於新北市府及相關單位遲未公開真相，已嚴重損及教保員工作尊嚴。

教育部則強調，為提升教保服務機構託藥及用藥安全知能，已編製食藥安全參考教材提供各幼兒園參考，後續也會再摘錄手冊內容，製作簡明資訊，便利教保員使用；今年將追加經費補助各直轄市、縣（市）政府辦理相關研習，讓親師共同維護幼兒健康。

教育部 中華民國 監獄

上一則

基座刻有花蓮字樣 德國公園石獅子 身世之謎待解

下一則

高雄清查苯巴比妥 4醫涉不當使用遭停業

延伸閱讀

最新民調 賴清德36.5%領先 侯友宜20.4%敬陪末座

最新民調 賴清德36.5%領先 侯友宜20.4%敬陪末座
柯文哲民調超車藍綠 侯友宜墊底

柯文哲民調超車藍綠 侯友宜墊底
藍拚整合 朱立倫坦承遇困難 但「換侯」絕無可能

藍拚整合 朱立倫坦承遇困難 但「換侯」絕無可能
新聞評論／賴清德的政治道德高度 不及一只投票箱

新聞評論／賴清德的政治道德高度 不及一只投票箱

熱門新聞

台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
周男騎自己的機車作案後，棄車在社子島。記者蕭雅娟／翻攝

台鹹粥店老闆娘慘遭顧客槍殺 疑為1美元炸豆腐送命

2023-06-13 18:21
新加坡商蝦皮娛樂電商公司鄭姓女員工和郭姓同事四度在公司大樓殘障廁所內性交，洪姓丈夫發現姦情後，提告求償，台灣高等法院判郭賠償20萬元確定。記者王宏舜／攝影

公司殘障廁所成春宮…他4度戰人妻 綠帽夫獲賠6500元

2023-06-12 13:24
台國防部公告新版「2023國防應變手冊」，內容建議民眾打包好「個人緊急避難包」。圖／取自「2023國防應變手冊」

戰時應變…台國防部籲備妥個人緊急避難包 維持基本生存

2023-06-13 15:16
空服員示意圖／ingimage

聯航空姐入住台香格里拉飯店 踩空摔傷求償60萬…判了

2023-06-12 15:12
TVBS公布最新民調，柯文哲(中)躍居第一，賴清德(右)第二，侯友宜第三。(本報系資料照)

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

2023-06-18 09:49

超人氣

更多 >
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚
沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬