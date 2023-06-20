台幼教總會發起「生病不入校、老師不餵藥」 家長嘆因噎廢食

國民黨立委吳怡玎（右）、李德維（左）19日批評綠營亂帶風向，導致幼兒園停止餵藥。（記者許正宏／攝影）

餵藥案導致人心惶惶，幼教團體發聲明要全國教保員停止餵藥服務，家長苦不堪言。有家長表示，孩子有氣喘，幾個小時要吸藥一次，但發作一次得服藥至少半個月，根本無法請假在家；更有家長說，幼兒難免會感冒，若不再餵藥，擔心病程拖很久，園所不該因噎廢食，更沒必要由全民承擔餵藥事件造成的影響。

會員包含數十個地方型幼教協會、上千間幼兒園所的中華國際幼兒文教聯合總會與中華民國 幼教聯合總會，19日發表聲明指出，為維護無辜教保員清白及尊嚴，即日起全面停止餵藥服務，並推動「生病不入校、老師不餵藥」，待釐清真相，且教保員人格重獲社會尊重後，再依實際需要，逐漸恢復協助餵藥服務，盼還給教保員基本尊嚴，已有園所響應實施。

不過，教育部 隨即搬出「幼兒教保及照顧服務實施準則」，明定幼兒園應訂立託藥措施，依規定得餵藥，但此舉恐無助挽回幼兒園、家長和幼兒因這場風波造成三輸局面。

但有私幼業者透露，此準則有灰色地帶，若園所堅持不提供託藥服務，教育部無法可罰，最終仍回歸家長教育選擇權。

中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀說，每園、每班，一天至少有五至十名幼童要吃藥，中午光餵藥就要耗半小時。她說，曾有家長誤把去光水當成感冒藥水，所幸教保員機靈，一聞到刺鼻味就停餵，否則「恐怕得去監獄 探望教保員」；停止餵藥只是未替家長服務，若餵錯藥或孩子尿液驗出毒，「我們都是嫌疑犯」。

全教總幼教主委楊逸飛表示，中央所定法規僅載明要訂定託藥措施，不等同教師一定有餵藥的責任與義務，而是孩子若有生理疾患、確有藥物需求，才會予以協助。他認為，現行託藥制度本身沒問題，問題在於新北市府及相關單位遲未公開真相，已嚴重損及教保員工作尊嚴。

教育部則強調，為提升教保服務機構託藥及用藥安全知能，已編製食藥安全參考教材提供各幼兒園參考，後續也會再摘錄手冊內容，製作簡明資訊，便利教保員使用；今年將追加經費補助各直轄市、縣（市）政府辦理相關研習，讓親師共同維護幼兒健康。