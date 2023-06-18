遭控誘導學生戀愛 台大前教師李明璁：辭教職不再任教

台大社會系17日發布聲明，系上6月16日收到有關社會系前教師李明璁，於任職期間疑似違反性平的資訊，隨即按照法令規定，通報台大性別平等教育委員會，現今此案已由台大性平會處理。圖為台大校門。（本報資料照片）

一名女性於網路上成立「李明璁受害事件募集」頁面，訴說自身經驗並提供電子郵件地址，歡迎有相同經驗者提供其他證言。台大社會系昨晚間表示，該案已通報台大性別平等教育 委員會處理。李明璁稍早也在個人臉書 向公眾致歉，但強調從未利用教職或任何工作權勢，發展不平等的關係，但為回應大眾疑慮，將辭去目前所有教職且未來將不再任教。

在「李明璁受害事件募集」頁面中，該名女子表示，不期待道歉，「以他今日的位置，相信這些也不足以造成什麼傷害，只想紀錄曾發生在我身上的過往歷史」，讓其他女生自行判斷。她花了很多年時間自我療癒、重建對人性的信任，「我想逃離大家對於我只是不甘心被劈腿的印象，覺得我走不出來，正如同過去我對自己的批判與催促」。

台大社會系17日發布聲明，系上6月16日收到有關本系前教師李明璁，於任職期間疑似違反性平的資訊。（翻攝自台大社會系臉書）

台大社會系17日發布聲明，系上6月16日收到有關社會系前教師李明璁，於任職期間疑似違反性平的資訊，隨即按照法令規定，通報台大性別平等教育委員會，現今此案已由台大性平會處理。

李明璁稍早也在臉書表示，「對於因我感情關係處理不當而受傷的朋友，十多年來我一直感到抱歉，也一直抱著悔改之心警惕活著。如今再次悔過雖仍難彌補過去的傷害，但願公開致歉與大眾公評，能稍寬慰傷者之痛。」

李明璁稍早在個人臉書向公眾致歉，但強調從未利用教職或任何工作權勢，發展不平等的關係，但為回應大眾疑慮，將辭去目前所有教職且未來將不再任教。（取材自臉書）

李明璁說，「我從無利用教職或任何工作權勢，發展不平等的關係，亦不曾對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為。基於深切反省也回應大眾疑慮，我會辭去目前所有教職且未來將不再任教。本人也願意配合一切性平相關調查。最後也對於長年支持與信任我的朋友，同樣致歉。」