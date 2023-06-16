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台GDP「保二」無望 央行下修至1.72% 房市管制加嚴

台灣新聞組／綜合16日電
央行總裁楊金龍（圖）15日主持記者會，宣布利率中止「連五升」，並大幅下修今年經濟成長率至1.72%，「保二」落空。（記者潘俊宏／攝影）
央行總裁楊金龍（圖）15日主持記者會，宣布利率中止「連五升」，並大幅下修今年經濟成長率至1.72%，「保二」落空。（記者潘俊宏／攝影）

中央銀行理監事會15日下修今年經濟成長預估值至1.72%，率先宣示今年經濟「保二」無望。央行預估值和主計總處預估的2.04%出現明顯落差，更是台灣主要機構的最低水準。央行總裁楊金龍表示，主要是今年貿易與民間投資分別較3月下修0.38個百分點，因為貿易不好、投資也會不好，至於民間消費則上調0.46個百分點。

美國聯準會與台灣中央銀行昨天先後宣布最新利率決策，並同步宣布利率「凍漲」。不過，央行意外宣布加碼房市管制措施，鎖定「特定地區」個人第二戶購屋貸款，限制最高成數上限為七成，今天實施；適用地區涵蓋台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都，以及新竹縣市。

學者表示，美聯準會今年還會升息兩碼，對終端需求抑制效果顯著，央行預測值只是反映實際狀況；也有學者說，「1.72%還是有點樂觀，不衰退就不錯了」，面對廠商營收下降時間點拉長，央行不只不應升息，還應「預防性降息」，避免廠商爆發債務違約風險。

央行停止升息符外界預期，但再祭出房市管制措施引發市場震撼。楊金龍提出三項理由，首先，4月底銀行不動產貸款占總放款比率37.02%，銀行信用資源仍有過度流向不動產市場之虞；其次，自然人持有兩筆購屋貸款人數及占比有增加趨勢；第三，自然人申辦特定地區第二戶房貸的平均貸款成數居高且持續上升，4月為77.1%，顯示貸款條件漸趨寬鬆。

自2020年12月以來，央行已五度調整房市管制，前一波加碼管制措施是在2021年12月，暌違一年半後，昨天再度擴大房市管制措施，且無寬限期。不動產業者認為此舉將傷害房市，銀行業的房貸業務也將受衝擊。業者認為，此舉恐會影響有房貸的換屋族，被迫得先賣後買，市場物件有機會增多，達到抑制房價的效果。

至於台灣通膨，在被問到通膨率2%是否成為新常態時，楊金龍說，「我不覺得會變成新常態。」央行並預估今年第四季消費者物價指數（CPI）及核心CPI約為1.95及1.9%，明年希望來到2%以下。

央行總裁楊金龍15日主持記者會，宣布利率中止「連五升」，並大幅下修今年經濟成長率...
央行總裁楊金龍15日主持記者會，宣布利率中止「連五升」，並大幅下修今年經濟成長率至1.72%，「保二」落空。圖為民眾走過店面出清打折看板。（記者杜建重／攝影）

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