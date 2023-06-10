我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

誹謗不除罪 憲法法庭宣告合憲 如涉公益且合理查證不罰

記者王聖藜、蔣永佑／台北10日電
男子朱長生認為刑法第310條與司法院釋字第509號解釋違憲，聲請釋憲，憲法法庭9日宣告合憲。（記者王宏舜／攝影）
男子朱長生認為刑法第310條與司法院釋字第509號解釋違憲，聲請釋憲，憲法法庭9日宣告合憲。（記者王宏舜／攝影）

男子朱長生散布有夫之婦外遇照判刑確定，認為誹謗罪違憲、司法院釋字509解釋應變更，聲請釋憲。憲法法庭昨宣告誹謗罪合憲，但509號解釋應補充，即言論如涉公益且經合理查證，客觀上可信所述為真實就不必處罰。

另外，未來若言論引用不實資料，應由檢察官或自訴人證明，行為人有明知或重大輕率的惡意才成罪。

憲法法庭書記廳長許辰舟說，判決對公益貢獻度高的言論保障更進步，明知或重大輕率惡意散播假新聞或假訊息，則不受憲法保障；基層法官說，實務上，現行誹謗罪本來就有相關審理準據，判決缺少新意。

大法官會議2000年作成釋字509號解釋，憲法法庭此次受理聲請案認為，現今傳播媒體型態產生劇烈變化，社交媒體蓬勃發展，大幅影響人與人間之互動模式，已有重行認定與判斷誹謗罪是否合憲的必要。

憲法判決補充釋字第509號解釋，釐清「真實性抗辯條款」的適用範圍及具體操作方法，如行為人於言論發表前經合理查證，即合於不罰要件，且縱使合理查證程序所取得的證據資料並非真正，如行為人就不實證據資料的引用，沒有明知或重大輕率的惡意情事者，仍應不罰。

憲法法庭認為，大眾傳播媒體、社群媒體、自媒體所為的誹謗性言論，因散布力與影響力強大，誹謗言論一經發表，可對被指述者造成難以挽救的毀損，因此，應踐行的事前查證程序，自應更為周密且嚴謹。

判決指出，言論內容對公益論辯貢獻度愈高者，雖可免於查證義務，不過，行為人不具明知或重大輕率的惡意的前提下，容錯空間也應該愈大，以維護事實性言論的合理發表空間，避免產生寒蟬效應。

判決審查釋字509號解釋，肯定「真實性抗辯」條款適用範圍，不包括僅涉私德無關公益的誹謗言論，使一般人私德受到保障，且具體指出事前查證是否充分、合理判斷所應考量的因素。

無論是媒體或一般人，均應負有一定程度的查證義務，不得恣意散播不實資訊助長假新聞、假訊息流竄，致顛覆自由言論市場的根基。憲法法庭以朱長生為主案，另併中正大學法律系教授盧映潔、藝人羅莉塔李晨菲等人案件審理。

社群媒體 檢察官 大法官

上一則

新聞眼／危機處理荒腔走板 衝擊侯選情

下一則

13年前性騷女大生 吳乃德道歉 吳怡農：跟受傷者對不起

延伸閱讀

最高院意外裁決：阿拉巴馬州選區重畫傷害非裔選民

最高院意外裁決：阿拉巴馬州選區重畫傷害非裔選民
2次被起訴 川普2024仍可選總統 只因憲法未明訂

2次被起訴 川普2024仍可選總統 只因憲法未明訂
川普被控性侵案 律師辯「可能隔衣抓胸非強暴」要求降低賠償金額

川普被控性侵案 律師辯「可能隔衣抓胸非強暴」要求降低賠償金額
無法履行職務？95歲聯邦法官被勸退休 反告同事違憲

無法履行職務？95歲聯邦法官被勸退休 反告同事違憲

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
一名黃色絲襪、白色短裙的長腿「辣妹」，竟偷拍女廁內2名女子如廁畫面，被抓才發現他是男兒身。記者王駿杰／翻攝

台長腿「辣妹」進女廁拍私密照 被抓褲底驚見一大包

2023-06-07 14:11

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打