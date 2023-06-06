我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭水壩遭炸毀下游恐釀災 赫松州長籲民眾趕緊自救

紐約安置庇護客 亞當斯：50個宗教場所提供過夜

環球、明道、大同3私校將退場 高苑科大解除專輔

記者趙宥寧／台北6日電
台鋼集團將接手高苑科大，計畫改名為台鋼科技大學。(記者古和純／攝影)
台鋼集團將接手高苑科大，計畫改名為台鋼科技大學。(記者古和純／攝影)

教育部昨召開第14次私校退場審議會，高苑科大日前獲台鋼捐資2.8億（台幣，下同，約913萬美元），成為首間解除專輔的學校；環球科大、明道大學、大同技術學院則因改善屆期資金未到位，審議會決定讓3校退場，依法須在今年停招、改組董事會，並在明年7月31日停辦，將是私校退場條例通過後，首波大規模專輔學校退場。

高苑科大、環球科大、明道大學、大同技術學院在退場條例施行前，皆已被教育部依私校法列為專案輔導學校，退場條例通過後，遭退審會分別以財務狀況惡化、積欠教師薪資為由，「再次」列為專輔，改善期僅到上月31日。

退審會發言人、教育部技職司副司長柯今尉表示，高苑科大獲台鋼捐資2.8億元，已補足財務缺口，並從中撥款1.77億元償還教師薪資，經審議會認定，高苑科大免除專輔學校，即日起恢復正常辦學。大同技術學院、環球科大也同樣因財務惡化、積欠薪資遭列專輔學校，兩校經教育部查核，未改善財務缺口、持續欠薪，審議會令其退場。

明道大學去年也因財務惡化遭列專輔學校，今年2月起開始積欠薪資，遭教育部3度開罰。教育部高教司副司長梁學政表示，該校約欠薪共4000萬元，累積負債約3.28億元，財務缺口無法補足，因此無法解列專輔，將依退場條例停招、停辦。

柯今尉表示，教育部預計7月下旬召開退審會，重組3校董事會，最快今年8月讓退場基金進駐，墊付教師薪資至停辦日前，及停辦後的資遣費、停辦支出等；初估大同需基金墊付1.5億元、環球科大預估5億、明道6億，3校加起來共12.5億元。3校教師於停辦前有望「穩定」領薪約1年，順利領到資遣費；學校重組董事會前的欠薪，待學校退場清算校產後再從中核算。

教育部 重組

上一則

台男鹹豬手 性騷南韓女直播主 實況放送引韓媒關注

下一則

台積電亞利桑納廠趕工加班 員工喊苦

延伸閱讀

追隨老長官 前NBC環球高層入職推特

追隨老長官 前NBC環球高層入職推特
審學倫案 蘇宏達控遭威脅 「局裡看得到你的LINE」

審學倫案 蘇宏達控遭威脅 「局裡看得到你的LINE」
準公幼補助狂增違規卻多 教育部遭批未把關

準公幼補助狂增違規卻多 教育部遭批未把關
全球智商調查 台灣排第2…這一國被數據嚇傻 教育部檢討

全球智商調查 台灣排第2…這一國被數據嚇傻 教育部檢討

熱門新聞

國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
台北市北投區石牌一間牛肉麵名店，遭網友指控用「抹布水煮麵」。圖／摘自爆怨公社。

台灣知名牛肉麵店員工竟擰抹布水煮麵 醫師直呼噁心

2023-06-05 11:09
孫文學校總校長張亞中。(本報系資料照片)

重演換柱2.0？張亞中批侯友宜民調降 要開臨全會換人

2023-05-29 12:50

超人氣

更多 >
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
開定存 5個錯誤害你少賺錢

開定存 5個錯誤害你少賺錢
開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌
黃仁勳已返美 中國媒體指6月初訪中消息為假

黃仁勳已返美 中國媒體指6月初訪中消息為假
小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣