環球、明道、大同3私校將退場 高苑科大解除專輔

台鋼集團將接手高苑科大，計畫改名為台鋼科技大學。(記者古和純／攝影)

教育部 昨召開第14次私校退場審議會，高苑科大日前獲台鋼捐資2.8億（台幣，下同，約913萬美元），成為首間解除專輔的學校；環球科大、明道大學、大同技術學院則因改善屆期資金未到位，審議會決定讓3校退場，依法須在今年停招、改組董事會，並在明年7月31日停辦，將是私校退場條例通過後，首波大規模專輔學校退場。

高苑科大、環球科大、明道大學、大同技術學院在退場條例施行前，皆已被教育部依私校法列為專案輔導學校，退場條例通過後，遭退審會分別以財務狀況惡化、積欠教師薪資為由，「再次」列為專輔，改善期僅到上月31日。

退審會發言人、教育部技職司副司長柯今尉表示，高苑科大獲台鋼捐資2.8億元，已補足財務缺口，並從中撥款1.77億元償還教師薪資，經審議會認定，高苑科大免除專輔學校，即日起恢復正常辦學。大同技術學院、環球科大也同樣因財務惡化、積欠薪資遭列專輔學校，兩校經教育部查核，未改善財務缺口、持續欠薪，審議會令其退場。

明道大學去年也因財務惡化遭列專輔學校，今年2月起開始積欠薪資，遭教育部3度開罰。教育部高教司副司長梁學政表示，該校約欠薪共4000萬元，累積負債約3.28億元，財務缺口無法補足，因此無法解列專輔，將依退場條例停招、停辦。

柯今尉表示，教育部預計7月下旬召開退審會，重組 3校董事會，最快今年8月讓退場基金進駐，墊付教師薪資至停辦日前，及停辦後的資遣費、停辦支出等；初估大同需基金墊付1.5億元、環球科大預估5億、明道6億，3校加起來共12.5億元。3校教師於停辦前有望「穩定」領薪約1年，順利領到資遣費；學校重組董事會前的欠薪，待學校退場清算校產後再從中核算。