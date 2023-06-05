台積電加速布局全球 跨國人才管理成最大挑戰

台積電資深副總兼人資長何麗梅。(記者胡經周／攝影)

「護國神山」台積電 是不少人求職的夢幻工作，員工數已快速成長至逾七萬人，隨著台積電加速全球布局，台積電資深副總兼人資長何麗梅表示，跨國人才管理及文化融合是目前台積的最大功課；此外，台積電「用人指標」仍處於持續成長階段，除了在選才、育才、留才及用才四面向提出完整配套措施，也因應數位轉型，與導入智能化工具雙軌並進，更著重內部溝通管道暢通，就是要「開大門、幹大事 」。

何麗梅接受本報專訪，也首度談及董事長劉德音、總裁魏哲家這兩位領導人，共同管理風格和過往有些差異。她說：「我們很多決策都是一起做的。很多決策模型，把大家共同的智慧拿進來，我看到的是這一點不同。其他很多部分其實沒有太大變化，領導統御模式和做事方法比較多集思廣益。」

不過，外界認為，劉、魏兩人基本上仍延續創辦人張忠謀親筆寫下的ＩＣＩＣ（誠信正直、承諾、創新、客戶信任）企業核心價值外，最大的不同是因應疫情及地緣政治變化，除了共同管理風格多了「集思廣益」外，也「勇於嘗試」。

何麗梅指出，「在台灣，很多人都想來台積電工作，但是我們最近兩年，因為擴充很快。要找的人很多，像過去兩年，我們每年都要找1萬人以上，今年稍微少一點，但也高達數千人，這些人才怎麼去找？靠什麼方式吸引他們來？而且又要跨國的。」這是台積電這兩年來一直努力的事。

何麗梅透露，台積電透過與各地包括台灣、美國、歐洲、日本知名大學，開設半導體學程或產學合作，台灣10所大學已有5000人參與和台積電合作的培育計畫。

針對近期有人在社群 爆料台積電派駐美國亞利桑納州員工或南科廠員工超時工作，或不平等待遇，何麗梅表示，經過內部調查，相關言論很多都不是事實，一定要善加查證，不要輕信。

至於紐約時報將工作超時列為台積電未來隱憂的一大要素，何麗梅指出，過去兩年台積電員工每周平均工作都沒有超過50小時，和張忠謀經營時倡導相近，只有少數例如南科18廠因推動新製程、趕建新廠，因密集拉升學 習曲線，周工時會超過50小時，但台積電也有周工時60小時的警戒線。她說：「提供員工平衡生活的環境，公司責無旁貸。」