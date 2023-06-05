核一核二廠核廢乾貯 新北、台電再陷僵局

新北市府今年決定放行核一、核二乾貯設施計畫，就等台電重新送件。圖為核一廠核廢料乾式貯存系統。(本報資料照片)

新北市府長達10年、4年審查核一、核二乾貯設施計畫，今年4月分別因市府放棄上訴和法院駁回，終於決定放行，就等台電重新送件。不過，台電決定不再送件，聲稱「不是我們送不送，是新北市府審不審」，新北市府則說，若台電不送，新北「無卷可審」，再度陷入僵局。

民進黨總統參選人賴清德 日前拋出「核能備用」說法，國民黨 總統參選人侯友宜也表示「核能是我的選項」，核能又成政治議題。綠營批侯是投機變色龍，面對總統大選態度截然不同。但藍營說，侯依然注重核安、核廢料，始終一致，7月將提能源政見。

核一、核二燃料棒幾乎都已滿載，其中核一已進入除役階段，不再新增燃料棒，乾貯場是否使用與核電廠重啟與否無關；核二商轉3月14日屆期，進入除役階段，對發電也幾乎沒有影響，但仍屢次成為藍綠政治攻防議題。

台電核一、核二興建室外乾貯場長期在新北市府審查， 核一水保計畫送審多達13次，訴願也被駁回，最後提行政訴訟，市府今年放棄上訴；核二因最高行政法院駁回新北市府上訴確定。兩案市府皆以法院判決為由，宣布將放行送審計畫，並指相關案卷都已送回台電，只要台電再送件就核准。

台電卻一改先前積極送件、興訟爭取的態度，聲稱「不是我們送不送，是新北市府審不審」。台電發言人吳進忠表示，法院判決已要求新北市府依2018年計畫審查，如果現在又送件，恐讓外界以為是新版本，等於推翻法院判決，或讓外界誤以為先前版本有問題。

對於新北與台電出現僵局，新北市府官員表示，法院判決不能違抗，只能請中央注意後續核安問題，避免未來出現狀況。

面對台灣現有的核廢料問題，環團表示，不管是哪個政黨的參選人，都應說清楚後續處理方法，若是想依照國際做法依樣畫葫蘆，「這種說法都不切實際，不是合格的總統參選人」。

原能會先前針對台灣核廢料問題，曾表示已要求台電推動中期暫時貯存設施，也制定中期與終端場址的選址準則，但卡在社會溝通；核一、核二廠乾式貯存建造也已通過，只是尚未取得新北市水保許可，只要燃料棒移到乾式貯存設施，核電廠才能開始拆除作業。針對法院判新北市敗訴，應核准台電計畫，記者致電原能會數次均無人回應。

地球公民基金會執行長蔡中岳指出，台灣低階核廢最終處置設施選址條例出爐，開啟選址程序，選定金門縣烏坵鄉、台東縣達仁鄉兩地，只要舉辦並通過地方公投 ，就能確定最終處置場址。但因地方政府不願辦理地方公投，法條欠缺回頭機制的情況下，低階核廢選址至今未果，而高階核廢選址條例更是難產，至今仍未立法。

蔡中岳表示，不管是核一、核二廠，還是低階、高階核廢料的貯存場都為暫時方案；不論是誰當選總統，都要面對核一、二廠核廢料問題，並且須做到一定的處理，尤其若要核一、核二廠延長使用的話，就是會有高階核廢料冷卻池爆滿問題，勢必要找地方暫時存放，因此中間緩衝期要做好。

蔡中岳表示，有意競選總統大位的參選人，都該講清楚核廢料處理方式，若講不出來就有很大疑慮。