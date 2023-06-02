審委夫洩密台大醫妻 高端內線交易案 醫界夫妻認罪

高端內線交易案在士林地方法院首度開庭，食藥署疫苗審查專家委員劉滄梧（右）及他的醫師妻子施庭芳（左）當庭認罪，律師指「夫妻日常對話失誤」，沒有犯意。（記者林伯東／攝影）

食藥署疫苗專家審查委員會專家委員劉滄梧被控將高端疫苗 有條件通過緊急使用授權，洩密給擔任台大醫院影像醫學 部醫師的妻子施庭芳，施買賣20張高端股票 獲利15萬1000元（台幣，約4934美元），夫妻各被依洩密、內線交易罪起訴。士林地方法院昨首度開庭，兩人認罪，律師指「夫妻日常對話失誤」，沒有犯意，請求緩刑。

劉滄梧、施庭芳昨由四名律師陪同出庭，當庭認罪，對起訴內容無意見。劉稱，當天專家會議重點為國產疫苗緊急使用授權（EUA），他開會才知AZ疫苗在台200人對照組試驗數據參考值報告，回家沒向妻子說會議內容；施稱，不清楚會議內容細節，實驗數據等都是經媒體報導才知。

律師表示，當天專家會議是周日，施見丈夫回家很疲累，好奇他整天行程才提問，想不到一段夫妻日常對話造成海嘯般毀滅，重創兩人名譽。

律師說，施一時糊塗、思慮不周，得知訊息還先問命理師，隔天用自己帳戶買股，沒有違法犯意，在檢方偵查時自白，主動繳回全數犯罪所得，請求依證券交易法規定減刑，並考量犯罪金額不大、對公平交易影響極低、對醫界貢獻40年等，以「情堪憫恕」減刑並緩刑。

律師指出，劉整天開會疲累，沒預料會說出簡單的會議結論，未提會議參與者、附條件為何、審議過程等，請求減刑及緩刑。

法官諭知，全案爭點在是否適用刑法第59條「情堪憫恕」得酌減輕其刑及是否宣告緩刑，其餘無爭執，全案無證據須調查。

士林地檢署上月起訴指出，國家衛生研究院癌症研究所醫師劉滄梧（68歲），因高端申請新冠肺炎疫苗緊急使用授權經食藥署遴聘為專家委員，前年7月18日出席疫苗專家審查會議，明知已簽訂保密同意書，回家洩漏「有條件通過高端緊急使用授權」會議結果給妻子施庭芳（64歲）；施在隔天疫情指揮中心公開此重大消息前，透過營業員買進20張高端股票，當月23、26日分批賣出獲利15萬1000元。