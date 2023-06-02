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審委夫洩密台大醫妻 高端內線交易案 醫界夫妻認罪

記者蕭雅娟／台北2日電
高端內線交易案在士林地方法院首度開庭，食藥署疫苗審查專家委員劉滄梧（右）及他的醫師妻子施庭芳（左）當庭認罪，律師指「夫妻日常對話失誤」，沒有犯意。（記者林伯東／攝影）
高端內線交易案在士林地方法院首度開庭，食藥署疫苗審查專家委員劉滄梧（右）及他的醫師妻子施庭芳（左）當庭認罪，律師指「夫妻日常對話失誤」，沒有犯意。（記者林伯東／攝影）

食藥署疫苗專家審查委員會專家委員劉滄梧被控將高端疫苗有條件通過緊急使用授權，洩密給擔任台大醫院影像醫學部醫師的妻子施庭芳，施買賣20張高端股票獲利15萬1000元（台幣，約4934美元），夫妻各被依洩密、內線交易罪起訴。士林地方法院昨首度開庭，兩人認罪，律師指「夫妻日常對話失誤」，沒有犯意，請求緩刑。

劉滄梧、施庭芳昨由四名律師陪同出庭，當庭認罪，對起訴內容無意見。劉稱，當天專家會議重點為國產疫苗緊急使用授權（EUA），他開會才知AZ疫苗在台200人對照組試驗數據參考值報告，回家沒向妻子說會議內容；施稱，不清楚會議內容細節，實驗數據等都是經媒體報導才知。

律師表示，當天專家會議是周日，施見丈夫回家很疲累，好奇他整天行程才提問，想不到一段夫妻日常對話造成海嘯般毀滅，重創兩人名譽。

律師說，施一時糊塗、思慮不周，得知訊息還先問命理師，隔天用自己帳戶買股，沒有違法犯意，在檢方偵查時自白，主動繳回全數犯罪所得，請求依證券交易法規定減刑，並考量犯罪金額不大、對公平交易影響極低、對醫界貢獻40年等，以「情堪憫恕」減刑並緩刑。

律師指出，劉整天開會疲累，沒預料會說出簡單的會議結論，未提會議參與者、附條件為何、審議過程等，請求減刑及緩刑。

法官諭知，全案爭點在是否適用刑法第59條「情堪憫恕」得酌減輕其刑及是否宣告緩刑，其餘無爭執，全案無證據須調查。

士林地檢署上月起訴指出，國家衛生研究院癌症研究所醫師劉滄梧（68歲），因高端申請新冠肺炎疫苗緊急使用授權經食藥署遴聘為專家委員，前年7月18日出席疫苗專家審查會議，明知已簽訂保密同意書，回家洩漏「有條件通過高端緊急使用授權」會議結果給妻子施庭芳（64歲）；施在隔天疫情指揮中心公開此重大消息前，透過營業員買進20張高端股票，當月23、26日分批賣出獲利15萬1000元。

高端疫苗 股票 醫學

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