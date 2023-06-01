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老台北人不捨 51年「遠百寶慶」今夏最後營業8月拆建

記者江佩君／台北1日電
邁入51年的遠百寶慶店為了轉型蛻變，將於今年8月原地拆除重建。(記者江佩君／攝影)
邁入51年的遠百寶慶店為了轉型蛻變，將於今年8月原地拆除重建。(記者江佩君／攝影)

1972年開業的遠百寶慶店今年邁入51年，是全台持續營業、現存最悠久的百貨。但因老百貨樓板過低不利招商，讓這間遠百半百老店需要轉型蛻變，今年7月下旬將是最後營業日，8月確定拆除原地改建，是全台第一個原地改建百貨。遠百指出，預計要花4～5年才能蓋出新館，6/1起起推出封館拍賣

遠東百貨寶慶店開幕於1972年1月18日，並將中山堂前、今永綏街的第一家遠百遷入併入營業，成為當時西門町最具話題的百貨之一。遠百寶慶也是首創帶進超市的百貨，開幕隔年與美國大使館商務部聯合，推出第一屆美國商品推廣展，可說是現在百貨美國展的始祖，當時總統蔣經國也曾到場參觀。1998年星巴克進駐，也是全台首度引進星巴克的百貨。

雖然目前改建後的商場定位尚未有結論，但重建後樓板一定會拉高、走道會加寬，符合目前百貨商場需求。遠百寶慶今日起至6月27日推出首波封館拍賣，百貨服飾當日單筆滿3,000元送200元、保健器材當日單筆滿5,000元送500元、大家電當日單筆滿10,000元送1,000元。另有10大指定銀行全館當日刷滿5,500元送商品券100元、福利品出清全面1折起等優惠。

星巴克 拍賣 商務部

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