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假處分遭駁回 泰山詹家恐丟經營權

記者林海／台北30日電
泰山經營權之爭可望落幕。(本報資料照片)
泰山經營權之爭可望落幕。(本報資料照片)

泰山經營權之爭可望落幕。泰山市場派龍邦日前以過半股權名義在31日召開股東臨時會，提出全面改選董事，公司派則提出假處分反制，禁止股臨會開會。智慧財產及商業法院昨駁回公司派假處分聲請，泰山詹家恐將丟掉超過70年的經營權。泰山對此深表遺憾，並將提出抗告。

法院駁回公司派假處分聲請，意即龍邦已握有持泰山過半股權逾3個月的合法性，公司派希望將戰線拉長到6月底股東常會的意圖落空，雙方將在股臨會正面對決，龍邦不但股權較多，更握有「主場優勢」，公司派幾乎沒有翻盤可能。

泰山這次改選，公司派與龍邦原本都提出六席董事、三席獨立董事的足額提名名單，但龍邦提名的獨董杜英達因個人因素，婉拒並辭去獨董候選人的提名與資格，但在龍邦的股權優勢下，並不影響大局。

據了解，目前龍邦掌握泰山股權超過五成，而公司派則有四成左右，雖然公司派獲得三大委託書通路其中兩家支持，但熟悉經營權之爭人士分析，公司派最好的結果，就是通過配票，拿下兩席獨董，在審計委員會還能持續給龍邦「製造麻煩」，反觀龍邦只要能拿下四董、兩獨董，就是勝利。

至於公司派接下來還可能祭出什麼反制措施，相關人士說，股東會後15天內須由得票最高的董事召開董事會，公司派可以將選票集中，投出一個最高票的董事，但會後不召開董事會，「以時間換取空間」；此外，也可以提請假處分，禁止董事行使職權。不過，這些作為意義都不大。

即便公司派通過配票拿下兩席獨董，龍邦之後也可以再開股臨會解任獨董，該人士指出，「經營權之爭看的就是股權，擁有過半股權的，只要不違法，想幹什麼都行，也就是說，這一局公司派想要少輸為贏都沒辦法。」

而股臨會後，原訂在6月底的股東常會仍要繼續舉行，但市場人士表示，屆時的常會只是通過財報、股利配發等議題，只是走個形式，可能只有報告事項，連討論事項都不會有。

提名 股東會

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