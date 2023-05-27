台今年經濟成長率勉強保2 創8年新低

行政院主計總處26日公布最新經濟預測，下修2023年經濟成長率至2.04%，較2月預測值2.12%減少0.08個百分點，勉強保2，且為近8年最低水準。圖為建築工人在建案工地工作情形。（中央社）

主計總處昨日舉行經濟預測記者會更新GDP（國內生產毛額）預測，由於第1季GDP為負成長，且受外需持續疲軟影響，預測今年經濟成長率2.04％，較2月預測下修0.08個百分點，總算勉強「保2」，但數據仍創8年來最低。

主計總處也上修通膨數據，指出今年消費者物價指數（CPI）年增率2.26%，較上次預測上修0.1個百分點，顯示今年物價情勢仍是超過通膨警戒線。

景氣持續降溫，通膨陰影也持續籠罩台灣。行政院主計總處26日公布最新經濟預測，估今年全年消費者物價上漲率（CPI）為2.26%，較2月預測值2.16%更高。圖為高雄民眾在鳳山區一處大賣場選購民生用品。（中央社）

國發會昨日並公布4月景氣概況仍是代表「景氣低迷」的藍燈，創「連6藍」，經濟發展處處長吳明蕙指出，從各項指標上來看，目前仍在庫存去化階段，預估下半年景氣才有機會復甦。

主計總處副主計長蔡鴻坤預期，出口第4季才會正成長，經濟成長率則是「第2季可望緩慢復甦」。今年經濟成長率下修主因仍在出口大幅衰退，估年減7.27%，是8年來最大衰退幅度。

主計總處資料顯示，第1季經濟成長率為-2.87%、第2季預測有望轉為正成長1.82%、第3季3.18%、第4季為5.77%。

今年經濟最大支撐力道就是民間消費，主計總處大幅上修1.68個百分點到6.92%，是1997年以來、26年最高成長幅度。

至於CPI年增率上修2.26%，蔡鴻坤表示，服務類漲幅比上次預測大，第一季觀光 人數110萬人次，今年總計約620萬人次，會讓某些服務類價格明顯上漲，且外食牽涉租金 及食材工資等因素，上漲較顯著，因此CPI年增率上修0.1個百分點。

蔡鴻坤表示，此次預測已計入普發現金及疫後特別預算效應，雖然內需很好，但由於出口占GDP太高，最新預測今年經濟成長率2.04%確實屬於偏低水準，但考量今年全球經濟情勢普遍不佳，以出口為主的國家還能維持2%以上的經濟成長率，「已經算不錯了」。

此外，這次固定投資 也是往下修，預測全年實質成長率-1.46%。蔡鴻坤表示，全球經濟前景的不確定性仍高、廠商去化庫存制約生產，均使企業資本支出趨向審慎，加上去年基期已高，其中民間投資實質負成長2.49%，大幅下修1.36個百分點。

蔡鴻坤還提到，今年第1季經濟負成長2.87%，為金融海嘯以來、14年最差表現，但和當時情境相比，台灣經濟體質已經轉變；先前是出口不好，內需及就業市場都受影響，但這一次出口不好，內需還是很熱絡，失業率更創23年來新低，顯見台灣經濟體質跟經濟底蘊跟過去已經不太一樣。