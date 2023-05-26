女消防員被偷看 宜縣議員稱「不鎖門是引誘」引眾怒

宜蘭縣議員林詩穎（左）、林佩螢（右）以標語聲援性騷擾案女消防員，遭縣議員黃浴沂抗議。圖／取自林佩螢 冬山鄉縣議員臉書

宜蘭縣議員黃浴沂昨日在議會質詢時，不滿縣議員林詩穎、林佩螢在桌上擺放支持性騷擾 案女消防員的標語，抗議道「被偷看不一定是對的」、「不鎖門是引誘人家去看嗎」等與，引起軒然大波，時代力量宜蘭縣黨部要求道歉，否則不排除發起罷免。

宜蘭女消防員被性騷擾一案持續延燒，即使議會施政總質詢已經結束，昨日審查總預算 追加減案時，民進黨籍縣議員林詩穎、林佩瑩在桌上擺放「我都生病了，為什麼要一直換醫生」、「我洗澡被偷看，為什麼是我沒工作」標語圖卡，支持當事人。

國民黨籍縣議員黃浴沂不滿，質疑道「被偷看一定是對的嗎？為什麼不鎖門」、「要引誘人去看嗎？不想侮辱她（女消防員）」，大會主席縣議員林義剛連聲安撫，希望暫且終止這個話題，回到預算審查。

事發後引起軒然大波，網友將影片上傳到論壇，表示在21世紀號稱先進國家的台灣，不太能想像有民意代表可以講出這種話，其他網友紛表示「也太蠢，宜蘭人看到不知感受如何」、「還活在古代」、「標準沙文主義發言」等等。

時代力量宜蘭黨部今早發出聲明，嚴厲譴責黃浴沂的歧視 性言語霸凌，指黃身為縣內最高民意代表，應為縣民挺身而出、消弭歧視，但不究責主事者，反而檢討受害者，做出最糟糕示範，黨部執行長郭稟翰表示，若黃不願意公開道歉，黨部不排除發起罷免行動。

林詩穎感慨，平權教育不能等，她和林佩瑩雖是新人，對於資深議員的言行自當借鏡；林佩瑩認為，中央政府與宜蘭縣府推動平權教育，人民公僕卻讓整體社會發展倒退走，遺憾民主倒車；黃浴沂目前僅表示尚有其他行程要趕，未做回應。