我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

台「行人地獄」去年傷亡8911人 政院擬投400億洗刷惡名

記者周湘芸、黃寅、鄭媁、洪敬浤、楊竣傑、游昌樺／專題即時報導
台中豐原客運一輛公車去年底在路口轉彎時，輾斃伊拉克籍季韋亞的妻兒，當時三人走在斑馬線上，如今原本幸福的異國婚姻已破碎。（記者黃仲裕／攝影）
台中豐原客運一輛公車去年底在路口轉彎時，輾斃伊拉克籍季韋亞的妻兒，當時三人走在斑馬線上，如今原本幸福的異國婚姻已破碎。（記者黃仲裕／攝影）

通往「行人地獄」的道路，都是受害者血淚與幸福的碎片鋪成的。

季韋亞的痛 公車撞死妻兒

去年12月，跨海來台中讀書、娶妻生子的伊拉克籍男子季韋亞，當晚正與妻子討論開生技公司的計畫，深夜肚子餓了，推嬰兒車帶著一歲半的兒子去吃麥當勞，就在日常必經的斑馬線上，一家三口被左轉的公車撞上，妻兒當場死亡。

季韋亞說：「差三、四步就過馬路了，公車撞到人沒停下來，對我來說……這是故意要殺死人的，應該要判死刑的。」

同樣的悲劇發生在2020年7月，新北一對交往13年的情侶，手牽手走在新莊幸福路的斑馬線上，被左轉的小貨車撞上，女方被拖行兩公尺送醫不治。這天兩人正要去看房子，籌畫結婚、生子。

倖存的何姓男子傷心地寫下「我們的幸福永遠到不了了」。

這對情侶悲劇發生後，時任交通部長林佳龍祭出七大行人道安對策，要在四年內改善2680處高風險路口。兩年過去了，去年在路口傷亡的行人卻多達8911人，創新高紀錄，讓外界不解改善路口的成效，為何傷亡不減反增。

推路口改善 死傷仍未下降

再看交通部七年來的統計，共發生近6萬起行人路口事故，平均每年超過8400人死傷，400百名行人魂斷道路，數字也向上攀高。民眾黨立委邱臣遠批評蔡政府執政七年多來，對行人安全議題視而不見，總要等到發生重大事故才要緊急滅火，不治標也不治本。

本報系聯合報調查發現，過去兩年雖然推動路口改善，主管機關第一波改善的易肇事路口多達1000多個，進度也如期達標，卻不是專責為行人安全而改，地方政府真正落實友善行人的路口改善工程，因欠缺經費、協調困難等因素遲緩難行，以致行人在路口死傷人數仍創新高，被批改善工程虛有其表。

瑞士給差評 不小心會身亡

台灣交通長期以來對行人不友善，已引起國際關切。歐洲商會去年11月給台灣的「2023建議書」，特別提到十年來行人死亡數幾乎不減，建議政府要投資行人及機車騎士更安全的道路環境。

去年12月，台灣更被美國有線電視網CNN報導評為「行人地獄」，瑞士外交部官網也對台灣旅遊交通給「差評」，表明「駕駛不會禮讓行人，走在斑馬線上，一不小心都會身亡」。

去年12月以來，接連發生台中季韋亞妻兒及台南三歲女童被撞死等事件，民眾更對「行人地獄」惡名情緒沸騰。

交通部長王國材24日表示，行政院會25日將通過「道安行動綱領」，預計七年投入400億元（台幣，下同，約13億美元），跨部會從教育、工程、執法、監理著手，提出明確的政策以及作法，讓地方落實執行，且優先著重工程面，設法靠交通工程讓民眾不容易犯錯。

他說，短期最有效的是先做行人專用時相，長期作法包括人行道外擴、路口行穿線退縮、設行人庇護島、在騎樓留出一米五整齊線等。

王國材說，目前道安經費每年約5、6億元，這次斥資400億元是為了徹底改善；台灣被稱為行人地獄，道安數據也表現不好，希望中央地方合作一起努力擺脫此惡名。

治不好癥結 難脫車本城市

對比日本，交通事故死亡的行人數一路走跌，南韓去年更創近十年新低紀錄。日、韓能，台灣為何不能？

中原大學景觀系教授趙家麟說，台灣走不出行人地獄，癥結是擺脫不了「車本城市」思維，雖然政府提出解方，但沒有專責行人環境的單位、統一的道路規範、地方預算不足，就難根治問題。

預算 投資 麥當勞

上一則

「台海危機」讓境外生大洗牌 大馬學生留台銳減

下一則

宋濤見海基會前董事長林中森 重申一中原則和九二共識

延伸閱讀

Meta裁員終於來到最後一輪 這類職務多能倖免

Meta裁員終於來到最後一輪 這類職務多能倖免
4產業移工放寬 民間營造、林業首次開放

4產業移工放寬 民間營造、林業首次開放
雷雨驗收工程 綠色執政劣跡現形

雷雨驗收工程 綠色執政劣跡現形
Max Long 專精屋頂換新及維修 承接住宅、餐館、商業工程 三十一年歷史 經驗豐富 免費估價

Max Long 專精屋頂換新及維修 承接住宅、餐館、商業工程 三十一年歷史 經驗豐富 免費估價

熱門新聞

台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

2023-05-19 15:12
日月潭纜車分為四種顏色，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂。（取材自臉書）

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

2023-05-18 19:43
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
台灣民眾在紐約遭到攻擊，保全卻直接讓對方離開。（取材自TilTok）

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

2023-05-21 20:42
台中一名18歲高中生在登記結婚2小時後墜樓死亡，他的母親（中）在律師許哲維（右）、台中市議員賴順仁陪同下，指控高中生的結婚對象涉嫌謀財害命。（記者余采瀅／攝影）

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

2023-05-19 21:05

超人氣

更多 >
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然