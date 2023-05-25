台「行人地獄」去年傷亡8911人 政院擬投400億洗刷惡名

台中豐原客運一輛公車去年底在路口轉彎時，輾斃伊拉克籍季韋亞的妻兒，當時三人走在斑馬線上，如今原本幸福的異國婚姻已破碎。（記者黃仲裕／攝影）

通往「行人地獄」的道路，都是受害者血淚與幸福的碎片鋪成的。

季韋亞的痛 公車撞死妻兒

去年12月，跨海來台中讀書、娶妻生子的伊拉克籍男子季韋亞，當晚正與妻子討論開生技公司的計畫，深夜肚子餓了，推嬰兒車帶著一歲半的兒子去吃麥當勞 ，就在日常必經的斑馬線上，一家三口被左轉的公車撞上，妻兒當場死亡。

季韋亞說：「差三、四步就過馬路了，公車撞到人沒停下來，對我來說……這是故意要殺死人的，應該要判死刑的。」

同樣的悲劇發生在2020年7月，新北一對交往13年的情侶，手牽手走在新莊幸福路的斑馬線上，被左轉的小貨車撞上，女方被拖行兩公尺送醫不治。這天兩人正要去看房子，籌畫結婚、生子。

倖存的何姓男子傷心地寫下「我們的幸福永遠到不了了」。

這對情侶悲劇發生後，時任交通部長林佳龍祭出七大行人道安對策，要在四年內改善2680處高風險路口。兩年過去了，去年在路口傷亡的行人卻多達8911人，創新高紀錄，讓外界不解改善路口的成效，為何傷亡不減反增。

推路口改善 死傷仍未下降

再看交通部七年來的統計，共發生近6萬起行人路口事故，平均每年超過8400人死傷，400百名行人魂斷道路，數字也向上攀高。民眾黨立委邱臣遠批評蔡政府執政七年多來，對行人安全議題視而不見，總要等到發生重大事故才要緊急滅火，不治標也不治本。

本報系聯合報調查發現，過去兩年雖然推動路口改善，主管機關第一波改善的易肇事路口多達1000多個，進度也如期達標，卻不是專責為行人安全而改，地方政府真正落實友善行人的路口改善工程，因欠缺經費、協調困難等因素遲緩難行，以致行人在路口死傷人數仍創新高，被批改善工程虛有其表。

瑞士給差評 不小心會身亡

台灣交通長期以來對行人不友善，已引起國際關切。歐洲商會去年11月給台灣的「2023建議書」，特別提到十年來行人死亡數幾乎不減，建議政府要投資 行人及機車騎士更安全的道路環境。

去年12月，台灣更被美國有線電視網CNN報導評為「行人地獄」，瑞士外交部官網也對台灣旅遊交通給「差評」，表明「駕駛不會禮讓行人，走在斑馬線上，一不小心都會身亡」。

去年12月以來，接連發生台中季韋亞妻兒及台南三歲女童被撞死等事件，民眾更對「行人地獄」惡名情緒沸騰。

交通部長王國材24日表示，行政院會25日將通過「道安行動綱領」，預計七年投入400億元（台幣，下同，約13億美元），跨部會從教育、工程、執法、監理著手，提出明確的政策以及作法，讓地方落實執行，且優先著重工程面，設法靠交通工程讓民眾不容易犯錯。

他說，短期最有效的是先做行人專用時相，長期作法包括人行道外擴、路口行穿線退縮、設行人庇護島、在騎樓留出一米五整齊線等。

王國材說，目前道安經費每年約5、6億元，這次斥資400億元是為了徹底改善；台灣被稱為行人地獄，道安數據也表現不好，希望中央地方合作一起努力擺脫此惡名。

治不好癥結 難脫車本城市

對比日本，交通事故死亡的行人數一路走跌，南韓去年更創近十年新低紀錄。日、韓能，台灣為何不能？

中原大學景觀系教授趙家麟說，台灣走不出行人地獄，癥結是擺脫不了「車本城市」思維，雖然政府提出解方，但沒有專責行人環境的單位、統一的道路規範、地方預算 不足，就難根治問題。