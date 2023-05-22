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與郭岱君對談 齊錫生翻轉成見：蔣介石非獨裁武夫

記者程嘉文／台北22日電
聯經出版在國家圖書館舉辦「重探現代中國的關鍵年代：烽火中的國家與民族」演講，由齊錫生（左）、郭岱君（右）對談。(圖：聯經出版提供)
聯經出版在國家圖書館舉辦「重探現代中國的關鍵年代：烽火中的國家與民族」演講，由齊錫生（左）、郭岱君（右）對談。(圖：聯經出版提供)

對日八年抗戰，華人世界看法非常分歧：有人覺得當初是「地無分東西南北，人無分男女老幼」，全國上下一心，冒著砲火與敵人拚命；也有人接受歐美或中共的觀點，指領導抗戰的蔣介石委員長是一介獨裁武夫，缺乏現代知識又保守封閉。不過，香港科技大學榮休教授齊錫生新書《分崩離析的陣營：抗戰中的國民政府》卻憑大量一手證據，顛覆上述行之有年的成見。

聯經出版昨邀請齊錫生與《重探抗戰史》作者郭岱君對談。兩人都認為，早年官方對蔣的神格化當然不合理，但他也絕非所謂獨裁殺人魔王；隨著日記等一手史料出土，學界對他的評價，已經大為改觀。

齊錫生說，自己不仔細描繪各戰役，而是對國民政府作體檢，只有瞭解中國是怎麼回事，才能解釋蔣的許多作為。當時號稱統一，其實中央不過控制長江中下游各省。舉例而言，抗戰爆發後，國府官員從京滬遷到重慶，對當地公共設施落後非常不習慣；同樣在四川盆地，成都遠比重慶先進，但地方軍頭不希望中央政府進駐。

此外，抗戰前主戰人士中，有一些是標準口頭抗日，完全不顧現實。例如蔣曾在日記感嘆，張學良與東北軍輕易讓日軍占領東北，退入關內就慷慨激昂呼籲抗日，但中央調動他們進駐熱河省抵擋日軍，卻又畏縮不前。

他指出，太平洋戰爭爆發，美國與中國結盟後，爆出大量對蔣的抨擊。史迪威、馬歇爾等人，都認為中國政治腐敗、軍隊大而無當。這些批評都是事實，但都見樹不見林，把問題過度簡單化，全部歸咎到蔣身上。

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