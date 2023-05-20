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公私併首例 教育部通過台科大併華夏

記者許維寧、江婉儀／台北20日電
台灣科技大學、華夏科大表示，已收到教育部公文，原則同意二校整併計畫書。(本報資料照片)
台灣科技大學、華夏科大表示，已收到教育部公文，原則同意二校整併計畫書。(本報資料照片)

教育部前天通過國立台灣科技大學、華夏科大兩校整併案，不過該案雖為台灣首起公私大專校院合併案，但實則運作方式為華夏科大「退場」，再由台科大接手校地和教職員工。教育團體表示，囿於法令限制，需先資遣並損害華夏教職員權益後，才能由台科大擇優聘用，若政府鼓勵實質「公私併」，應由教育部修法或專法處理才能治本。

教育部技職司長楊玉惠指出，兩校合併計畫書教育部已在前天照案通過，未設立其他條件，並在昨天發文通知兩校。該案會成功，主要為華夏科大現行為公益董事，但其他私校多是私人董事會，「若還有餘裕，就不會想做這件事（整併）。」這也是當前公、私整併最難跨越的門檻。

楊玉惠也提到，由於華夏科大還有現金，將依合併計畫書內容，給予部分教職員工優離、優退，這對教職員工的權益保障較好，也值得其他學校借鏡。

台科大則回應，華夏科大將自112學年度（2023年）起，停止全部班級招生，整併期間華夏科大可免受校務評鑑，經費獎勵及補助仍可依各要點辦理。另將以專案方式聘任華夏教職員工，學校也已修訂要點，合併計畫書中所列人員可免對外徵才。

為保障華夏科大教職員工作權及學生受教權，兩校採取循序漸進、分期整併模式。華夏科大表示，學校於解散清算後，將剩餘校產捐贈台科大，整併期間，討論無償借用校地供台科大使用。

私校工會發言人尤榮輝說，現行法令實則不允許公私校直接整併，該案是華夏先依私校法退場，再將校產捐給台科大。也因公、私校法令不同多有窒礙難行之處，例如須先資遣、損害華夏教職員權益後，才由台科大擇優聘用；台科大聘用華夏教師也需打破公開遴聘原則。

尤榮輝談到，若鼓勵公私併，應由教育部研擬可行方案，修法或立專法處理公私併才是治本之道。過去如陽明大學和交通大學才是真正的整併，不損害兩校教職員工與學生權益。

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