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遠離地緣政治？輝能砸57億美元在法建電池廠

台灣新聞組╱台北13日電
輝能科技坦言受政治議題影響，將赴法國設廠。圖為輝能科技創辦人兼執行長楊思枏(右)12日陪同法國總統馬克宏(左)參觀廠房。（路透）
輝能科技坦言受政治議題影響，將赴法國設廠。圖為輝能科技創辦人兼執行長楊思枏(右)12日陪同法國總統馬克宏(左)參觀廠房。（路透）

繼股神巴菲特稱因地緣政治考量，影響到其投資台積電的意願後，路透報導，台灣電池製造商輝能科技，將在2030年前於法國北部港口城市敦克爾克（Dunkirk）投資52億歐元（約57億美元）建超級工廠，輝能創辦人兼執行長楊思枏說：「由於政治議題，董事會不想在那裡（台灣）擴張太多產能。我們不再是一家台灣公司。」

不過，輝能事後更正，楊思枏的訪談原文為：「輝能未來將不僅僅是一家台灣公司，更必須是國際企業。」

綜合媒體報導，台灣固態鋰電池公司輝能科技傳將在法國建廠，消息廣受法媒報導，報導焦點包括法國綠色產業前景、法國外資吸引力，以及輝能進駐帶來的優勢。

法國總統馬克宏於艾里賽宮（Elysée）接待全球400位產業要角，闡述法國「綠色產業法」重點，包括歐洲電動車增產、電池與風力發電產業優惠稅率、投資未來產業人才養成等。

法國總統府表示，「輝能科技確實是一間很美好的公司，而馬克宏總統也有機會和輝能執行長在Choose France商業峰會上見面，這是我們相當關注的計畫」，但無法告知馬克宏明天是否會親自宣布消息。

據世界報（Le Monde）報導，輝能在勘查40多個地點後，最後規畫在敦克爾克港附近落腳，打造電池「超級工廠」，投資52億歐元、創造3000個工作機會。

楊思枏受訪表示，歐洲大力推廣電動車是該公司選擇法國投資52億歐元設廠的理由。金融時報報導，楊思枏表示，歐盟承諾2035年起禁售新的內燃機汽車，為輝能的前景創造了穩定的環境，降低個別國家政策轉向的風險。

對於路透的報導，輝能科技昨嚴正澄清稱，有關執行長曾提及輝能將「不再是台灣公司」為媒體誤植，非執行長所言。執行長的訪談原文為：「輝能未來將不僅僅是一家台灣公司，更必須是國際企業。」執行長的言論要表達的是，將台灣生產經驗複製到海外，就近提供全球車廠與客戶。

經濟部長王美花受訪也表示，她與楊執行長確認，對方表示自己是說布局國際下，輝能「不僅僅是台灣公司」，認為報導與原意落差大。

圖為台灣輝能科技CEO楊思枏（左）去年7月參與「Choose France」商業...
圖為台灣輝能科技CEO楊思枏（左）去年7月參與「Choose France」商業峰會時，曾與法國總統馬克宏（右）單獨會面，並討論海外設廠計畫。（路透）

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