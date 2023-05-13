我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支票詐欺拒付款 南加華人遇惡房客

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

國發會攬才案 藍委：標準鬆、急就章

台灣新聞組╱台北13日電

國發會提出攬才方案，預計2030年前增加7萬名專業人才，19萬名僑外生留台，另設國家級攬才中心，將就業金卡辦公室擴大服務對象到一般專業人才；另外將修法放寬專業人才配偶工作權，僑外生留台取得永居資格等。今年下半年也將成立Talent Taiwan國家層級攬才服務中心，為欲來台人才簡化申請程序。國民黨立法院黨團總召曾銘宗認為，這種作法只是急就章，且標準太過寬鬆，恐衝擊國內就業市場。

台大國發所兼任教授辛炳隆表示，比較擔心的是到底引進什麼人才？因為專業人才與人力是兩種不同對象，如果未來因為7萬人目標達不到，將19萬僑外生混為一談，就會出現質量規格不符，因此目標要明確分立，不能以B取代A。

他也建議延攬外籍高階人才要納入「虛擬攬才」，讓外籍專業人士可以境外遠距上班，國發會對攬才方式可能要更有彈性。

國發會人力發展處長謝佳誼表示，從人口政策推估，台灣勞動力到2030年將短缺達40萬人，因此國發會除持續培育人才，強化鏈結政府及產業界資源，擴散產學共育成果外，並加強延攬外籍人才。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，大方向支持攬才，執行面須更細緻、更可行，才不會衍生重大後遺症。少子化、人口老化已成國安問題，影響國家社會及經濟發展，國發會這種作法只是急就章，蔡政府提出前瞻基礎建設預算台幣8400億(約270.8億美元)，在國民黨爭取下，蔡政府才編列因應少子化的預算，雖有編列但卻只占當中的0.8%，表示蔡政府根本不願投入經費對症下藥。

曾銘宗指出，放寬人才赴台標準的優點是，可以補台灣人力的不足。不過假設標準訂太鬆，也會衝擊台灣就業機會，標準如何拿捏須聽聽各界意見。

民進黨立委鍾佳濱表示，國發會現行延攬專業人才及僑外生方案，條件應該要大幅放寬，目前主要是針對碩士班、博士班，是為高階人才培育，應將眼光放遠，針對有潛力的技術人員，在學生技職階段就提出吸引培育方案，著重於人才培養，而不是只針對高端人才延攬。

至於國發會攬才方案是否會濫竽充數，攬到並非台灣需要的人才，鍾佳濱表示，國發會既然訂定目標，應往目標努力，國家需要眾多人才是事實，有多元方法吸引人才是重點，若不努力開發多元人才，要爭取好的人才留台比較困難。

就業 國民黨 預算

上一則

金門國中老師蘿莉控 逼學生拍性感照 遭停職調查

下一則

新聞評論／借貸媒合平台im.B爆雷 炸出蔡政府失職與失能

延伸閱讀

蔡政府7年施政48.6％民眾不滿 朱立倫：就是「爛」

蔡政府7年施政48.6％民眾不滿 朱立倫：就是「爛」
在野立委、工商大老籲NCC別再上訴 還中天一個公道

在野立委、工商大老籲NCC別再上訴 還中天一個公道
藍委告發財長瀆職 縱容合庫AMC成特定「家族禁臠」

藍委告發財長瀆職 縱容合庫AMC成特定「家族禁臠」
郭台銘批林書豪「回台打球沒唱國歌」網友：美國國歌？

郭台銘批林書豪「回台打球沒唱國歌」網友：美國國歌？

熱門新聞

來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
SWAG宣布八軍團前輔導長內內正式出道，並預告9日有直播處女秀。（取材自IG）

營區內激戰影片外流遭汰除 女輔導長轉戰成人平台

2023-05-09 02:26
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台大畢業典禮請到這位大咖 校友瘋狂：想拿顯卡簽名

2023-05-09 19:49
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
台北知名大學學府理工科碩士班女研究生，戀上李姓男教授發生不倫戀之後，不滿教授事後未持續展現熱情，上網散布李的裸照、誹謗李始亂終棄。示意圖／Ingimage

台最高學府「師生戀」後教授不熱情 女研究生瘋狂報復

2023-05-08 15:31
澳洲交換學生4月疑誤食老鼠藥中毒，送醫一度命危，已返澳接受治療。 （翻攝畫面）

澳洲交換生老鼠藥案 網爆料「詭異阿姨」疑誤導家屬

2023-05-05 20:12

超人氣

更多 >
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙
熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優
買房碰上這五個問題 不值得買

買房碰上這五個問題 不值得買
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了