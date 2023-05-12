「台灣觀光再啟動」東京記者會 唐鳳當神秘嘉賓

交通部觀光局局長張錫聰與台灣觀光協會會長葉菊蘭率業者12日在東京召開記者會拚觀光。數位部長唐鳳（右）以神秘嘉賓身分現身，分享台灣各領域在數位科技上的應用。（中央社）

台灣交通部觀光 局局長張錫聰與台灣觀光協會會長葉菊蘭率旅遊業者今天在東京召開記者會拚觀光。在日本 有超高人氣的數位部長唐鳳以神秘嘉賓身分現身，分享台灣各領域在數位科技上的應用。

觀光局和台灣觀光協會今天在東京舉辦「2023台灣觀光再啟動」推廣說明會，期盼今年能達到招攬國際旅客600萬人次目標。駐日代表謝長廷、日華議員懇談會會長古屋圭司、自民黨青年局長鈴木憲和、日本旅行業協會副會長小谷野悅光等應邀出席。

正在台灣拍攝宣傳影片的觀光局日本市場新代言人－廣告女王川口春奈，以問候影片表達會努力將台灣的好傳達給日本民眾。

唐鳳這次訪日是自費訪日進行私人行程，以神秘嘉賓身分現身，給現場人士一陣驚喜。她分享幾項台灣各領域在數位科技上的應用，傳達在旅遊場域和服務上，善用數位的精神，就可以為各種不同需求、不同文化的訪客提供賓至如歸的款待。

她表示，透過網路傳播，更可讓旅客在出發前，就能體驗到目的地的特色，激發更多、更深入的人際互動與創作。

被媒體問及是否現代人會因為有虛擬實境的數位技術，反而更不想出門旅遊的問題時，她答說，數位讓大家發現新的朋友，然後也促成大家願意面對面見面，讓更多的觀光旅遊可以發生。

作為記者會主辦方，張錫聰致詞時表示，歡迎日本業者多利用觀光局推出的獎勵措施，讓更多日本民眾感受台灣的美景、美食 與美好；葉菊蘭表示，昨天與日本旅行業協會簽訂「日本訪台觀光復甦合作協議書」，期望透過與業者的合作，進行護照補助等措施，以促進日本民眾訪台意願。

台灣觀光局、觀光協會今天在這場記者會上，公布了推動旅客訪台措施，包括5月1日起跑的「遊台灣，金福氣」新台幣5000元消費金抽獎及4人以上團客補助，並與日本旅行業協會（日本各大旅行社組成的業界團體）合作規劃500個訪台旅客護照半價、10月21日將在新北市1000人放天燈等以喚醒日本民眾的海外旅遊意願。

日本觀光廳、日本旅行業協會為讓日本出國旅遊人數恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準，本月10日發布「海外旅行正是時候」宣言，鎖定與台灣、法國、關島等24個國家與地區觀光局合作。

台灣觀光局、觀光協會預定13、14日在流行中心原宿舉辦「2023台遊館in原宿」的宣傳活動。這是結合台灣美食、雜貨及台日觀光業者打造「台遊館」市集。

除了找來航空公司、台灣及日本旅遊業，還推出台灣美食及香水小物等多達30多項。此外，還推出台灣觀光講座、扯鈴表演、質感絹印及霓虹燈版DIY手作，更有VR自行車體驗等4大活動，並祭出事先報名限量美食物販免費贈兌換QRCODE、AR集章扭蛋抽獎等。

記者會的問答時間，有日媒問部分日本民眾擔心兩岸關係將導致不好的狀況發生。加上日前台中市發生吊臂掉落中捷釀死傷事故，這對日本旅客來說，心理感不安，應如何克服？

葉菊蘭答說，整體台灣的安全問題是牽涉到大家的認知問題。基本上，在台灣，民眾覺得非常安全。雖然目前的國際情勢，中國威脅台灣，但台灣有做好充分的準備，台灣的軍隊會保護人民，台灣民眾知道自由民主的聯盟就在旁邊，因而有「台灣有事就是日本有事」的說法。她認為，大家其實可以放心到台灣旅遊。

有關中捷釀禍一事，葉菊蘭表示，會思考怎麼樣創造一個安心的旅遊環境，讓旅客可放心到台灣。她認為，每個國家都可能發生（交通）意外，但法規有必要更具體且嚴格地執行。