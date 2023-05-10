恐怖吊臂刺穿中捷釀1死8傷 土木技師曝：疑塔吊3點釀禍

台中捷運豐樂站驚傳有路邊施工中的建案「文心愛悅」有鐵架倒塌，插入行駛中的台中捷運車廂的工安意外。（記者黃仲裕／攝影）

台灣台中捷運 列車10日中午驚傳遭路邊施工中斷裂的塔吊吊臂砸中，釀1死8傷。趕赴現場的台灣省土木技師公會公關委員會主任柯志潭上頂樓查看塔吊狀況後，研判業者在塔吊拆卸作業，未注意材料耗損強度，或人員在操作程序不注意，也未考量文心南路這一側有中捷通行，沒有避開高空施工釀禍。

柯志潭說明，他們上頂樓查看塔吊情況，研判是主塔吊的360度水平旋臂吊桿整個掉下來，一旁還有一台塔吊，應該是做為輔助。在搭吊業者應做二道的防護，但上去查看卻發現，輔助的塔吊已損壞，鋼纜已斷，表示下墜的力道是輔助的鋼桿及鋼索無法承受其重量，因為有重力加速度，才會造成砸下來的力道才會這麼大。

影片來源：聯合新聞網

柯志潭說明，由於塔吊的拆除工作必須由上而下，每一節、每一節逐層拆卸，研判是在拆卸過程，可能是材料的老化，或是作業的程序上不注意造成，完整的評估還需經計算，以及檢方勘查現場的結果來評估。

柯志潭說明，此工安事件，塔吊業者在安全防護分都有做，研判可能是主塔吊的360度水平旋轉吊臂在高空作業時，未考量文心南路這一側有中捷通行，沒有避開在文心南路這一側在高空施工。