我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撞死了一隻羊」藏族知名導演萬瑪才旦逝世 享年53歲

金山房價跌幅冠灣區 專家樂觀：預測春季反彈

明星高中粉專連爆納粹圖案 校方報警

台灣新聞組／台北8日電
臉書「新黑特建中」出現「納粹」符號貼文。(取材自臉書)
臉書「新黑特建中」出現「納粹」符號貼文。(取材自臉書)

近日台灣幾所明星高中粉專出現納粹圖案，引起訾議。臉書粉專「靠北中一中10.0」6日晚間出現匿名者以符號拼湊成納粹圖案；粉專「靠北彰中2.0」、「新黑特建中」、「黑特建中-5」也接連出現同樣貼文。中一中、彰中與建中先後發出聲明強調這些粉專並非該校的官方網站，譴責傷及族群與歷史傷痛的符號，不應做為貼文主題，要求粉專撤文並向臉書檢舉，同時報警處理。

本報系聯合報報導，台中一中臉書粉專「靠北中一中10.0」有匿名貼文以符號拼湊成「納粹」惹議，台北建國中學6日晚疑似也淪陷，同樣出現以符號拼湊成「納粹」圖樣的貼文，且還不只一篇。「靠北中一中10.0」的納粹貼文已刪除，小編發聲明道歉而「靠北彰中2.0」5日晚即有類似貼文出現，6日晚不少網友前往留言，7日已下架，

台北中國時報報導，中一中6日深夜發聲明，「本校認為傷及族群與歷史傷痛符號不應做為貼文主題，呼籲小編即時撤文」，並強調該粉專非官方設立，雖無法確定貼文者是否為中一中學生，但已造成嚴重負面影響。

彰化高中昨表示，「靠北彰中」粉專並非學校成立，貼文損害學校名譽已報警處理；建國中學學務處強調，「新黑特建中」非建中網站，發文是匿名制又沒有審查，不排除有心人士利用粉專散播不當言論，已向臉書檢舉並報警。

報導指出，「靠北中一中10.0」、「靠北彰中」、「黑特建中-5」臉書社團都已撤文，「新黑特建中」則已關閉。

臉書「靠北彰中2.0」6日有「納粹」符號貼文出現。(取材自臉書)
臉書「靠北彰中2.0」6日有「納粹」符號貼文出現。(取材自臉書)

納粹 臉書

上一則

美方傳炸台積電 邱國正：國軍怎麼會容許這種狀況

下一則

向德恩事件後 軍人效忠中共誓約書違法 擬擴及民眾

延伸閱讀

克里米亞：烏軍無人機襲擊黑海艦隊司令部所在城市

克里米亞：烏軍無人機襲擊黑海艦隊司令部所在城市
圖輯 / 皇室粉絲守候加冕不忘拚創意 造型超吸睛

圖輯 / 皇室粉絲守候加冕不忘拚創意 造型超吸睛
《老物件情懷》巴黎求偶絲巾

《老物件情懷》巴黎求偶絲巾
龍蝦上身 TOMMY HILFIGER跨界義名師Sit Down Please？

龍蝦上身 TOMMY HILFIGER跨界義名師Sit Down Please？

熱門新聞

鋼鐵媽陳嘉齡照顧腦麻兒小比近20年，曾接獲詐騙集團來電謊稱綁架，讓她覺得很無言又好笑。圖／翻攝自臉書「小比跑旅雜記」

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

2023-05-01 13:36
來自澳洲的淡江大學交換學生肖雷（Alex Shorey），上月初疑似因誤食老鼠藥中毒，送醫後一度命危，目前已返澳接受治療。 圖／翻攝畫面

不願讓他離台？澳洲交換生中毒 女密友坦承買老鼠藥

2023-05-05 14:57
星宇航空昨日本航班接連出狀況，甚至造成旅客在航廈過夜。（翻攝自PTT）

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

2023-05-06 20:06
連男引誘少女拍裸照，又偷拍性交影片，遭判4年4月徒刑。圖／本報資料照片

他引誘小女友拍裸照、偷拍性愛過程還po推特 判了

2023-05-02 18:31
郭台銘。（記者曾學仁／攝影）

郭台銘批林書豪「回台打球沒唱國歌」網友：美國國歌？

2023-05-04 14:17
田姓女子帶著幼子私會周姓男子，大膽提議車震，兒子就放前座自己玩遊戲，結果夫妻關係以離婚收場，還被法院判賠前夫50萬元（示意圖，與事件人物無關）。（記者陳俊智／攝影）

已婚婦私會情郎車震 大膽提議：把兒丟前座 讓他自己玩

2023-05-03 02:27

超人氣

更多 >
孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV
中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了

中國走線人／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了
牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了
海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎
德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞