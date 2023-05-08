明星高中粉專連爆納粹圖案 校方報警

臉書「新黑特建中」出現「納粹」符號貼文。(取材自臉書)

近日台灣幾所明星高中粉專出現納粹 圖案，引起訾議。臉書 粉專「靠北中一中10.0」6日晚間出現匿名者以符號拼湊成納粹圖案；粉專「靠北彰中2.0」、「新黑特建中」、「黑特建中-5」也接連出現同樣貼文。中一中、彰中與建中先後發出聲明強調這些粉專並非該校的官方網站，譴責傷及族群與歷史傷痛的符號，不應做為貼文主題，要求粉專撤文並向臉書檢舉，同時報警處理。

本報系聯合報報導，台中一中臉書粉專「靠北中一中10.0」有匿名貼文以符號拼湊成「納粹」惹議，台北建國中學6日晚疑似也淪陷，同樣出現以符號拼湊成「納粹」圖樣的貼文，且還不只一篇。「靠北中一中10.0」的納粹貼文已刪除，小編發聲明道歉而「靠北彰中2.0」5日晚即有類似貼文出現，6日晚不少網友前往留言，7日已下架，

台北中國時報報導，中一中6日深夜發聲明，「本校認為傷及族群與歷史傷痛符號不應做為貼文主題，呼籲小編即時撤文」，並強調該粉專非官方設立，雖無法確定貼文者是否為中一中學生，但已造成嚴重負面影響。

彰化高中昨表示，「靠北彰中」粉專並非學校成立，貼文損害學校名譽已報警處理；建國中學學務處強調，「新黑特建中」非建中網站，發文是匿名制又沒有審查，不排除有心人士利用粉專散播不當言論，已向臉書檢舉並報警。