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台鳳梨外銷量萎縮 蟲害、品質差敗市

記者彭宣雅／台北7日電
台灣鳳梨去年外銷僅剩2萬公噸，今年至今外銷量比去年同期減少15.8%，不增反減。（記者劉星君／攝影）
台灣鳳梨去年外銷僅剩2萬公噸，今年至今外銷量比去年同期減少15.8%，不增反減。（記者劉星君／攝影）

中國大陸自前年開始對台灣鳳梨祭出禁令，儘管官方宣稱拓銷日韓星馬市場有成，不過根據農委會統計，前年台灣外銷生鮮鳳梨2.8萬公噸，去年僅剩2萬公噸，銷量不增反減，其中日本占九成；今年截至5月5日，鳳梨外銷1.3萬多公噸，較去年同期減少15.8％，顯示外銷量正在萎縮中。

對此，農委會農糧署副署長姚志旺表示，上周因遇到日本51黃金周連假，外銷減緩，但5月過後又開始恢復外銷，會努力達到原本設定的出口目標；鳳梨季仍未結束，外銷後市仍看漲。

現階段高屏產區的鳳梨採收已達八成，進入嘉義、雲林的鳳梨產期。今年國產鳳梨因產季提前，最大產量在4月，有5萬9000多公噸，導致鳳梨價格一度不穩崩跌，農委會啟動內銷8000公噸、外銷2萬公噸，同時加工1.2萬公噸，以及各項促銷等因應措施。

不過由於台灣天氣始終不太穩定，忽冷忽熱，直到近期天氣轉熱，國產鳳梨才真正退酸好吃，低迷了好一陣子的價格，逐漸攀升。農糧署稱，近日產地價格已逐漸回穩至每公斤18至20元台幣（約0.6至0.65美元），拍賣價格也達每公斤28元台幣以上。

對於今年鳳梨外銷日本狀況衰退，姚志旺說，今年2月就開始外銷，當時天冷，鳳梨的品質沒有現在這麼好，價格也比較低迷，確實也傳出黑心、蟲害薰蒸等問題，薰蒸率一度達三成以上。農委會也在3月底緊急開放兩款鳳梨藥劑，以減少蟲害，同時要求包裝場做好清潔工作。

姚志旺說，現階段台灣外銷日本鳳梨蟲害薰蒸率已降為兩成，部分貿易商也開始預定明年的貨櫃量。至於今年的鳳梨危機是否已經度過？姚志旺表示，要到5月底才能評判是否已解除危機。

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