傳天道盟大哥介入…泰山經營權戰火燒 獨董家人疑遭綁

泰山董事會通過取得街口股權，但大股東龍邦質疑程序非法，泰山獨董陳敏薰（左二）6日率領龍邦董事長劉偉龍（右二）、董事韓泰生（右一）與律師向總統蔡英文喊話，請求政府介入、採取措施。（記者許正宏／攝影）

泰山經營權之爭戰火不斷，公司派昨宣布將斥資36億元（台幣，下同，約合1.19億美元）買下電子支付龍頭「街口」支付40.4%股權，聲稱可擴大事業版圖，市場派龍邦痛批程序非法，「街口支付案根本不在5月5日董事會討論議程內，也未經審計委員會決議，參與的董事涉及特別背信罪等嚴重刑事責任」。獨董陳敏薰更驚爆，泰山市場派獨董杜英達突然請辭，疑因家人遭到綁架。

龍邦質疑，泰山以資本額七成購買股權，沒經全體審計委員二分之一以上同意或經過全體董事三分之二以上同意，為違法決議。

龍邦控訴4月20日會議流會未開董事會，何來5月5日延會，泰山現有審計委員僅兩人，陳敏薰已表明不參加，審計委員會僅獨董李明輝開會。審計委員會沒有決議重大交易案，依證交法應由全體董事三分之二同意才能通過，泰山董事目前僅七席，須五票同意才能通過，七席中劉偉龍、韓泰生，陳敏薰都不同意，如何合法通過交易案？

劉偉龍呼籲主管機關不能核准此事；泰山強行通過投資 案是「精心設計好的劇本」，「議案通過後，周一或周二錢就匯出去了，目的是掏空公司」。

泰山董事韓泰生指出，收到街口支付的資料發現淨值幾乎等於零，泰山卻要用36億元買4成股份；昨泰山董事會也通過發放4元股利，等於20億元，加上發放員工酬勞2.7億元，董事酬勞2億元，加總60億元，出售全家股款的75%，就這樣洗出去。

但對於龍邦指控，泰山發言人陳賢文強調一切依照合法程序，審委會依法辦理。街口在支付市場有最高市占率，超過600萬使用者及30萬個配合據點，街口使用者年齡落在20至45歲，與泰山積極年輕化鎖定目標一致。

街口過去累積虧損12億元，泰山原持有全家20%股權，旗下全盈支付剛上路，泰山賣掉可穩定挹注獲利的全家股權而買虧損的街口，令外界不解。泰山表示，電子支付市場前期需龐大資金，因此把街口的虧損解讀為「造橋鋪路」。

另外，對於泰山市場派獨董杜英達4日突然請辭，龍邦陣營董事劉偉龍稱是公司派精心營造的掏空，陳敏薰也爆料稱杜英達的家人疑遭綁架。陳敏薰指出，4月24開會前，杜英達把她拉到一旁說：「我要還王鑫（天道盟美鷹會精神領袖）人情，等一下的議案我都會同意」，當時杜非常害怕，直冒冷汗又發抖。

「但杜英達被帶離會議後，否認遭到威脅，讓我滿難過的。我又問杜，為何擺我一道？杜說，我必須演給對方看。」陳敏薰說。韓泰生補充說，當天國寶總裁朱國榮也來關心，問杜有無受到委屈，沒想到杜竟大哭：「以後我怎麼做人、怎麼經營律師職涯！」