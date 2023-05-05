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4年砸160億 救青年低薪 拚月薪4.2萬元

記者葉冠妤、鄭媁／台北5日電
勞動部將砸台幣160億元預算，協助80萬名青年就業，目標2026年應屆畢業生畢業1年後，勞退提繳工資從現在的3.9萬元提高到4.2萬元。(記者劉學聖／攝影)
勞動部將砸台幣160億元預算，協助80萬名青年就業，目標2026年應屆畢業生畢業1年後，勞退提繳工資從現在的3.9萬元提高到4.2萬元。(記者劉學聖／攝影)

勞動部昨宣布啟動第二期「投資青年就業方案」，將砸台幣160億元，在2023年至2026年協助80萬名青年就業，新推動措施包括增加大專特定學門名額、協助至重點產業就業等，集中火力促進20歲到24歲青年就業。勞動部官員強調，方案重點在引導青年到較高薪的重點產業就業，目標2026年應屆畢業生畢業1年後，勞退提繳工資達4.2萬元。

勞動部昨天在行政院會報告指出，去年15至29歲青年失業率8.38%，為金融海嘯以來最低水準，但青年失業率仍高於整體台灣人失業率2倍以上，須要繼續提供協助。

此外，15歲至24歲青年勞參率低於OECD平均10個百分點，雖有青年受教育年限較長致延後進入職場因素，仍有努力縮短差距必要。

勞動部勞動力發展署長蔡孟良表示，為了因應未來產業發展趨勢及青年面對的就業情勢，5月啟動第二期的「投資青年就業方案」，統合11個部會資源，提出定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職等5大目標、12項策略、48項措施。

蔡孟良說，勞動部新增措施包括提升大專青年預聘計畫、初次尋職青年及非典型就業青年就業協助措施、協助青年進入重點產業、取得重點產業技術士證及穩定就業獎勵、跨部會強化青年創業協助等。

蔡孟良說，20歲到24歲應屆畢業青年失業率最嚴重，因此聚焦在應屆畢業生。根據統計，近7成青年選擇投入服務業、支援服務業等相對低薪行業，像餐飲服務業均薪僅2.7萬元，批發零售業2.9萬元，連帶影響青年低薪、職涯發展，因此第二期方案將聚焦提高青年對國家重點產業的認識、取得重點產業相關證照，鼓勵投入半導體、人工智慧、資通訊等產業。

他強調，勞動部不鼓勵青年持續待在低薪產業，進而影響職涯發展，因此第二期方案重點就是解決青年低薪問題，勞動部也首度將提升薪資做為績效指標，目標是讓應屆畢業生畢業後1年平均勞退提繳工資從現在的3.9萬元，到2026年時，提升至4.2萬元。

台大國發所兼任副教授辛炳隆說，引導年輕人走向高薪行業很重要，現在年輕人喜歡服務業，主要是平常生活接觸到的都是末端服務業為主，透過引導來擴大青年對職場的想像，值得肯定。不過辛炳隆也質疑，勞動部數據的3.9萬均薪，涵蓋了專科、學士、碩博士生薪水平均，是太過簡化的做法，現在大學生薪水頂多3.2萬元左右，勞動部將目標設定提高至4.2萬元，可能是碩博士畢業生在拉高平均，恐無法反映真正需要關注的問題。

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