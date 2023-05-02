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向蔡政府算總帳 勞工五一遊行 5000人凱道怒吼

台灣新聞組／台北2日電
完全執政 勞權落空 數千名勞工1日在總統府前凱道集結，手持布條及標語牌，以「八年完全執政、勞工算總帳」為訴求，批評民進黨政府七年多來，繳出令勞工失望的成績單。（記者侯永全／攝影）
完全執政 勞權落空 數千名勞工1日在總統府前凱道集結，手持布條及標語牌，以「八年完全執政、勞工算總帳」為訴求，批評民進黨政府七年多來，繳出令勞工失望的成績單。（記者侯永全／攝影）

「勞動政策都跳票、2024沒選票！」昨五一勞動節，近5000名勞工以「八年完全執政、勞工算總帳」為訴求上街遊行，五一行動聯盟指完全執政的民進黨，七年多來卻繳出令勞工失望透頂的成績單，要在蔡英文總統卸任前「算總帳」，並指民進黨須正視基本工資法專法立法跳票、兩次工時修惡造成過勞等問題，否則勞工朋友將依這些總帳決定2024選票。

國民黨立法院黨團表示，蔡英文總統執政七年，四大勞工政見無一兌現；國民黨副秘書長、台北市議員李彥秀諷刺蔡英文總統口中「心中最軟的一塊」的勞工，只是「最好騙的一塊」，被當作選舉時籌碼，勞工難道還要做民進黨政府口中的「低薪功德」嗎？

訴求青年要希望 老年要尊嚴

遊行四大訴求包含「勞工要加薪、國假要恢復」、「青年要希望、老年要尊嚴」、「非典要保障、醫護要勞權」、「工會要有力、三權要完整」。勞團要求政府制定最低工資法、落實基本工資台幣三萬元（約美元974美元）、公私一致國定假日恢復19天、軍公教五一要放假；主張勞保基金非世代矛盾、政府負起最後支付責任，並還給勞工完整罷工權、廢除權利事項不得罷工限制等。

行動總指揮、雲林縣產業總工會理事長林永澤說，蔡政府執政期間兩次修惡工時，包括「砍七天假」政策，導致台灣國定假日低於國際水準，也導致今年持續的補班、排班亂象。行動總領隊、全國產業總工會理事長江健興說，蔡政府雖連七年調漲基本工資，仍追不上飆漲的物價；蔡英文總統競選六大政見之一的最低工資法，過去七年也只聞樓梯響。

五一行動聯盟則在遊行前演出兩齣行動劇，一為嘲諷民進黨政府「八年完全執政，勞工保障不見」，指蔡總統是魔術師，賴清德副總統是助手，選前對勞工的承諾，被魔術師「變不見了」，要勞工「自己去跟老闆說」；另「防疫衝一線、保障全不見」以防疫醫護人員辛酸，諷刺民進黨政府收割防疫成果，未履行醫護承諾。

遊行在下午1時半開始，5000勞工從總統府前凱道遊行至民進黨黨部，在蔡英文、賴清德、民進黨立院總召柯建銘等人海報前，撕毀代表選票的牌子，表達對民進黨多項政策跳票的怒火。

勞動部：經常性工時少於日韓

聯盟強調，希望藉行動讓尋求總統大位的賴清德了解，台灣勞工拒絕「口號治國」、請拿出實績。

勞動部回應，自2016年起已連七年調漲基本工資、落實照顧基層勞工承諾，並保障初入職場的青年勞工薪資權益。國定假日由內政部統一規範，台灣全時工作者的每周經常性工時為41小時，已少於南韓與日本，勞工工時權益已逐步改善。

完全執政 勞權落空 五一行動聯盟1日舉行勞動節遊行，指蔡英文總統是魔術師，選...
完全執政 勞權落空 五一行動聯盟1日舉行勞動節遊行，指蔡英文總統是魔術師，選前對勞工的承諾，被魔術師「變不見了」，要勞工「自己去跟老闆說」。（記者侯永全／攝影）

勞工 民進黨 遊行

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