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駐巴西外交官墜樓案 遺孀：權力壓得我窒息

記者鍾維軒、陳熙文／台北28日電
台北市議員應曉薇（右）日前在台北市議會舉行「還給含冤而亡、以死明志的王組長一個公道 」記者會，王之化遺孀俞惠敏（左）出席。(本報資料照片)
台北市議員應曉薇（右）日前在台北市議會舉行「還給含冤而亡、以死明志的王組長一個公道 」記者會，王之化遺孀俞惠敏（左）出席。(本報資料照片)

台灣駐巴西聖保羅辦事處組長王之化3月在住處墜樓，家屬控訴生前被處長馮光中要求核銷不明款項、遭職場霸凌等。而今日正好是王之化「滿七」，北市議員應曉薇昨日舉行記者會，揭王之化被迫核銷違法廠商收據，並公布遺孀俞惠敏對外發言影片，俞說王之化不惜粉身碎骨也要捍衛清白，不知道還要過幾個49天才能討公道，相信會有因果報應。

針對此案，北市議員應曉薇昨天再爆，處長馮光中曾與被巴西政府勒令停業的公司簽約修繕辦事處，經費高達40萬美元，合約也無公證、翻譯，就隨意開發票核銷，批馮貪汙瀆職，要檢調查明。

外交部發言人劉永健回應，外交部調查團一行目前仍在巴西聖保羅，將針對家屬及外界關切與質疑的事項，徹底及全面的了解，以釐清真相，對於王前組長輕生原因從未預設任何立場，將於調查報告出爐後主動對外說明。

「你在那邊都好嗎？」俞惠敏對亡夫喊話，並表示他不惜粉身碎骨，也要捍衛自己清白，抬頭仰望蒼天，天人永隔，王跟隨上帝去天堂，安插輕盈的翅膀，應該從此不再沉重，而獨自留在人間的她，在這49天中，感受到權力重量鋪天蓋地而來，壓得她幾乎要窒息。

俞惠敏說，原來權力之所以讓人瘋狂追逐，是因為可以那麼輕易的「要風得風、要雨得雨」，更可以輕易的讓人生不如死，「雖然我日夜呼吸都痛，都仍相信因果報應」，或許在今生、或許在來世，或許生生世世無盡輪迴，那堅持邪惡的撒旦是絕對長不出天使的翅膀。

應曉薇表示，馮光中所找的標案廠商欠稅案有11件，加上遭當地政府強制執行的案件，加起來共30多件，且2018年早遭「勒令停業」，辦事處簽合約未依政府建議公證，合約也未有國家翻譯社翻譯用印，聖保羅辦事處帶頭違法，找被勒令停業的廠商目的為何？

應曉薇指出，所有需要馮光中簽名的文件，不是屬下代簽就是王之化簽名，拿所有駐外人員背書。匿名人士4月寄信到王之化信箱，內容為聖保羅辦事處的巴西籍雇員與銀行經理間對話，當時王妻已在聖保羅，馮光中竟強迫雇員隱瞞王妻在巴西，私下叫雇員與銀行經理聯繫試圖調出王之化帳務資料，匿名人士似乎提醒「小心馮光中可能再栽贓。」

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