小三變副理？合庫AMC董座蔡見興請辭 財部清查公股董總親族

國民黨立委王鴻薇（圖）指出，合庫資產管理公司（AMC）前董事長蔡見興空降多位人士，但金管會卻不積極處理。（記者曾原信／攝影）

國民黨 立委王鴻薇揭露合作金庫資產管理公司（AMC）董事長蔡見興任用親信、涉嫌修改業務內規放款，蔡見興前天請辭獲准。王鴻薇昨繼續揭露，有內部員工檢舉，包括黃姓副理、不動產部副總經理陳柏欣、吳姓經理、稽核部莊姓稽核事務員等都是靠關係的「空降奇兵」，要求全部離職。

蔡見興的用人爭議，未隨著請辭而落幕。財政部 決定全面清查公股金控、銀行，及各個子公司的董事長、總經理子女在公股金融體系內的任職情況。知情人士透露，財政部國庫署昨天展開全面清查，相關作業預計周五之前完成，將在掌握全盤狀況後，決定在公股金融體系內任職的董、總子女或親屬「是走是留」。

蔡見興的親族在合庫AMC及合庫金體系任職，連日來成為王鴻薇猛攻的焦點，由於涉及社會觀感，財政部也不希望因此讓外界有公股金融體系「家天下」的負面觀感，因此要求國庫署逐一了解各公股金控、銀行，及旗下子公司的狀況，範圍不只合庫金，包括兆豐金、第一金、華南金、台灣金等金控與旗下子公司，以及土銀、彰銀、台企銀等行庫，全面入列入清查。

先前台企銀高層就因為找女婿來行內上班，成為其去職的重要原因之一，之後該高層的女婿和從外部體系帶來的親信全部去職，而這次財政部調查之後，目前在行庫體系內任職的這些董總親族，會否也一併比照先例處理，備受關注。

相關官員則回應，會依照不同的情況處理，舉例來說，該董總子女是在董總在行庫或金控子公司任職之前，就已是公司員工，和之後因為董總的關係才加入公司的，不能用同一方式處理；除此之外，也會檢視這些子女任職的職位、業務，是否有專業上的不可取代性、必須性，或是看起來真的是「酬庸」 ，財政部會在全盤調查結果出來之後，用最妥適公正的方式處理。

王鴻薇再開記者會指出，不是蔡見興請辭就可以「斷尾求生」，陳柏州就是負責高雄業務、蔡見興的「大總管」，而陳柏欣則是這次都更危老代墊款放水中的關鍵人物，傳聞陳柏欣是由高雄市長陳其邁方面介紹，有強大後台。陳其邁昨表示，不認識陳伯欣，也從不過問銀行相關人事安排。