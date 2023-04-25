墾丁梅花鹿復育2000隻 衍生人鹿和生態衝突

政府在墾丁復育梅花鹿有成，如今卻頻傳人鹿衝突，令墾管處頭痛；恆春則有年輕人租地打造梅花鹿生態園區，讓遊客不必去日本也能賞萌鹿。（記者潘欣中／攝影）

墾丁梅花鹿復育30年，族群量已近2000隻，也是官方引以為傲的成功生態復育案例，但鹿群數量持續增加，與人、生態系的衝突不斷，已演變成「鹿災」，墾丁國家公園管理處正展開野外族群移除減量計畫，以逐年回收、外贈方式減量，但尚無周全的解方。

台灣梅花鹿一度滅絕，1994年在墾丁國家公園社頂從野放十隻起步啟動復育計畫，因無天敵，族群量不斷擴增。

梅花鹿野放30年，鹿滿為患。 資料來源／墾管出、營建署 製表／潘欣中

屏東科技大學研究團隊調查估算，恆春半島梅花鹿近2000隻，衍生人鹿和生態衝突，如梅花鹿橫越道路和車輛碰撞、吃掉農民的紅龍果等作物，農民將「鹿災」怨氣指向執行野放的墾管處，連林務局在墾丁的高位珊瑚礁自然保留區，也被梅花鹿大肆啃食樹苗、磨破樹皮，導致樹冠鬱閉的森林逐漸疏林化、草原化。

面對復育失控等指責，墾管處仍以人鹿和諧共生為目標，在交通要道設警告示牌、補助農民災損、免費架設圍籬，並試辦節育控制等方式因應。但仍擋不了鹿群四處引發衝突的亂象，墾管處把野外族群密度較高區域的鹿隻抓回社頂的核心復育區，同時訂出農損補償要點、為園區投保公共意外險，理賠相關損害。

墾管處副處長許書國說，正研擬放寬梅花鹿贈送對象，除考慮贈予縣市政府外，也可望擴及民間觀光 休閒農場。去年底也實驗套索陷阱捕捉法，捕捉梅花鹿到特定棲地，但被動保團體批不友善，認為梅花鹿掙脫時還是會受傷，加上須耗費人力守候，最後放棄。

墾管處表示，歐美、日本 等國對復育物種族群量過剩，主要採狩獵射捕抑制，快速有效，但台灣民情不認同射捕，國家公園法也明文禁止狩獵動物，因此不考慮。

營建署表示，正研議「生態服務給付」，讓在地民眾更能接受身邊有梅花鹿出沒，但復育政策已到了非檢討不可的地步，由於社會環境變遷，若要實現當年設定中低海拔地區都看得到梅花鹿的願景，恐有難度，將舉行專家會議研議經營管理策略加速因應。