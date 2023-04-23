新聞評論／不缺電？ 台電砸大錢買電粉飾太平

夏天尚未來臨，用電已亮紅燈。18日台電因備轉容量不足，緊急啟動「需量競價」措施，用每度電10元（台幣，下同，約0.33美元）的高價向民間購電。然而，這已是台電今年以來二度啟動需量競價，且在核2廠2號機除役之後密集發生。台電聲稱核2廠除役後用電沒有問題，但實情是，在發電量不足下，台電為避免大規模停電暴露缺電窘境，只好不惜成本向民間買電粉飾太平，這些都是錯誤能源政策種下的惡果。

3月14日核2廠除役，立即減少100萬瓩穩定電量。而早在核2除役前，台電就已得知規畫登場救援的大潭電廠8號機無法及時併聯發電，外界建議政府應思考讓仍可正常運作的核2稍微延役。但蔡政府一意孤行，經濟部長王美花更稱會用各種方式將核2的電力缺口補上，絕不會發生缺電，核2依舊如期除役。

果不其然，核2除役不到10天，3月23日就因火力機組故障，供電吃緊，台電緊急向民間買電。需量競價措施是在系統高載時期，開放用戶把節省下來的電回賣給台電，並由用戶出價競標，報價不得高於每度10元，台電採愈低報價者先得標方式決定得標者。這本是開放各家競標的買方市場，台電卻因急著用電，變成賣方市場，有用戶直接開在價格的天花板，台電為了不露出缺電的馬腳，硬是砸下重金撐住備轉容量率。

沒想到不到1個月，台電又再次祭出需量競價。本月18日備轉容量率差點跌至代表「供電警戒」的橘燈，原因一是發生民營電廠機組破管及故障等突發事件，供電端少了105萬瓩，恰巧就是核2廠發電量；二是當天氣溫雖一度飆上30℃，但並未下雨，太陽能、風力發電卻不如預期，原來是空汙導致光電發電受影響。台電只好又緊急向民間高價買電，更請高壓用戶工廠降低用電，才將備轉容量率壓在代表「供電吃緊」的黃燈。

至於民營電廠機組破管與故障檢修期間的供電缺口，台電則樂觀指出，鋒面已到，各地降雨，氣溫下降，用電需求量也降低，不必再啟動需量反應措施。很難想像，民眾期望台電穩定供電，台電卻要「看天吃飯」！4月天已是如此，盛夏用電高峰又將如何？

由此便凸顯了兩件事：儘管蔡政府始終嘴硬不肯承認，但眼前的事實是，台灣的電力就是處在走鋼索的狀態，禁不起絲毫風吹草動；這也再次印證大家對蔡政府的一再提醒，再生能源易受天候等外在因素影響，不能作為基載電力，更不可能是穩定供電的依靠。

更荒謬的是，台電一度電賣給民眾平均約3元，卻要用一度10元的高價向民間買回，才能摀住電力缺口。但這種花人民錢不手軟的做法，早就反映在台電帳目上。台灣這幾年大量轉向燃氣發電，台電去年花在燃料成本上就高達6163億元，因此大虧2675億元，早超過台電3300億資本額的8成之多，台電代理董事長曾文生更預計今年還要再虧2708億，光這兩年就虧了快5500億。為避免破產 ，台電股東會 去年通過增資1500億，由經濟部全數認足；而這次稅收超徵還稅於民前，也要先撥補挹注台電。簡單地說，都是從你我的荷包掏錢。

諷刺的是，就在台電差點亮出供電警戒橘燈的翌日，蔡總統出席台灣美國商會謝年飯時重申，政府會致力以具體行動改善經商環境，其中之一就是確保能源供應的穩定和多樣性，並且不忘吹噓再生能源的成果。但看看台電不（節錄自聯合報社論）