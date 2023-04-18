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性侵犯不能開小黃？釋憲聲請人撤回言詞辯論

記者王宏舜／台北18日電

高姓計程車司機曾犯下妨害性自主罪，2019年被交通部撤銷職業登記證，高提訴願遭駁回，改提行政訴訟。台北高等行政法院第六庭認為道路交通管理處罰條例規定不符憲法保障工作權、比例原則，有牴觸憲法工作權與基本人權之虞，聲請解釋。憲法法庭原定24日舉行言詞辯論，聲請人卻具狀撤回。

北高行因聲請人異動，承受本件聲請案的第五庭14日撤回訴訟，理由是合議庭已無「客觀上形成確信法律為違憲之具體理由」；因北高行第五庭確信沒違憲，已不具聲請釋憲要件，憲法法庭昨決議准予撤回，取消言詞辯論。

以往即便聲請法官換人，後繼者幾乎沒有「撤回訴訟」例子；這也是釋憲史上第一起言詞辯論取消案件。

高男因曾犯強制性交罪，1990年遭判刑六年定讞，交通部2018年12月依警政署函辦理自主加強審驗計程車駕駛人，發現高約卅年前的前科，依道交條例撤銷他的執業登記證。

道交條例第37條第一項規定曾犯殺人、擄人勒贖、強制性交等罪者，不得辦理計程車駕駛人執業登記。北高行第六庭認為現行規定限制人民工作權，且沒有就罪刑或遭感訓情節輕重區分，也沒有對已歷經一定年限後都沒有再犯、對乘客不具特別危險者是否應考量個別情形予以解除限制，一律終身限制不能當計程車司機，違反工作權保障與比例原則。

大法官19年前曾就「道交條例禁曾犯特定罪者駕計程車規定違憲？」作出釋字第584號解釋，當時雖採合憲性解釋，但也提到「若已有方法證明曾犯此等犯罪之人對乘客安全不具特別危險時，即應適時解除其駕駛營業小客車執業之限制」。聲請法官認為現行機制沒有讓他們有改過自新機會，終身剝奪選擇當計程車司機的工作權，顯然過苛。

交通部指出，規範不足地方已於2019年6月補足，已符合釋字第584號解釋要求，妨害性自主罪屬特殊侵害危險，無從以犯罪時間久遠而未再犯或其他方法消除，現行規定並未違反憲法工作權保障。交通部並舉曾經聲請釋憲的猥褻犯盧恩本「治療九年仍再犯」為例，直指縱經強制治療，也無法準確評估再犯率。

大法官

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