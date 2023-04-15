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洗刷「行人地獄」汙名 不禮讓行人重罰

台灣新聞組／台北15日電
立法院三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，車輛不禮讓行人最高可罰6000元。（記者許正宏／攝影）
立法院三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，車輛不禮讓行人最高可罰6000元。（記者許正宏／攝影）

為解決台灣「行人地獄」困境，立法院會昨天三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，加重汽機車不禮讓行人罰則，罰鍰上限從3600元(台幣，下同)提高至6000元，若因不禮讓行人導致重傷死亡，可吊銷駕駛執照。這次修法也恢復民眾可向警政機關檢舉人行道、行人穿越道、快車道臨時停車等違規行為。

而美國在台協會(AIT)處長孫曉雅，上任後積極走訪台灣各地展現親民作風，13日傍晚AIT粉專貼上數張孫曉雅與其丈夫遊走雙北及新竹的照片，但其中一張與丈夫合照，後方就有輛白色貨車大剌剌停在行人騎樓上，網友無奈說，「一張照片完全顯示台灣是行人地獄、那部發財車很没水準。」

交通部表示，將盡速與相關單位研商，完成準備作業、相關子法修正，報請行政院核定施行日期，預計今年第三季上路。

美國有線電視新聞網去年報導台灣交通險象環生，國外媒體更用「行人地獄」形容，行人交通安全被詬病，行政院、朝野立委積極修法。

台灣交通安全協會表示，車輛不禮讓行人是所有用路人的隱憂，根本原因是駕駛不尊重行人文化，這次修法看似調高罰鍰嚇阻違規者行為，實際上是因應社會輿論，只能達到短期效果，改善道路工程設計，像是完善人行道、退縮行穿線，建立合理的人車通行空間，才能達到長遠成效。

現行道交條例雖有汽車不禮讓行人處罰條文，但只處1200至3600元罰鍰。修法通過後，最高罰則提高至6000元，若未禮讓行人，導致受傷或死亡，處7200元至3萬6000元罰鍰，致人受傷吊扣駕駛執照一年，致人重傷或死亡，吊銷駕駛執照。

這次修法增加民眾可檢舉交通違規項目，包括恢復可檢舉人行道、行人穿越道等臨時停車違規，另新增民眾發現在橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、快車道等11項違規臨時停車，可向警政機關檢舉。

一名何姓員警表示，每天上班巡邏常常接到通報處理民眾檢舉違規停車或妨害交通案件，一直東奔西跑，好不容易趕到民眾檢舉地點，卻未發現違規情事，其實很浪費時間，現在恢復民眾可以舉發，上班巡邏可以鬆一口氣，只是負責處理民眾檢舉案件的員警，工作量恐怕又會瞬間爆量。

台灣交通安全協會表示，應督促政府規畫完善停車空間，否則再怎麼檢舉，停車位還是不夠。至於這次未納入紅黃線檢舉，也可能是擔心營業店家反彈，影響生意，最終恐也是原地踏步。

至於危險駕駛態樣，三讀通過條文新增高速公路違規迴車、倒車、逆向駕駛等，並將危險駕駛罰鍰上限提高至三萬六千元。

無照駕駛、惡意逼車，或是兩輛以上汽車在道路上競駛、競技因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任時可加重其刑至二分之一。

此外，未來無照駕駛小型車、機車，罰鍰上限將從現行1萬2000元提高到2萬4000元；五年內再犯，處罰鍰最高額2萬4000元，如肇事致人重傷或死亡，得沒入汽車。

至於無照駕駛不聽制止，或拒絕停車接受稽查而逃逸者，再加重拒檢罰鍰1萬5000元至4萬5000元。

孫曉雅夫妻在北市迪化街洪儒堂前的合照，後方就有輛白色貨車大剌剌停在行人騎樓上。(...
孫曉雅夫妻在北市迪化街洪儒堂前的合照，後方就有輛白色貨車大剌剌停在行人騎樓上。(取材自美國在台協會臉書)
道路交通處罰條例修法重點 製表／林縉明
道路交通處罰條例修法重點 製表／林縉明

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