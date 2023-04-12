外交官因憂鬱症墜樓？家屬提3年就醫紀錄駁斥

立法委員王鴻薇（左）、台北市議員應曉薇12日上午在台北市議會舉行「還給含冤而亡、以死明志的王組長一個公道 」記者會，王之化遺孀俞惠敏（右）、妹妹（中）等出席。（記者曾學仁／攝影）

駐巴西 聖保羅辦事處組長王之化墜樓身亡，疑牽扯約40萬美元官邸修繕費用，王不願核銷，且長期遭職場霸凌 。遺孀俞惠敏昨天公布王「我沒有拿任何公家的一毛錢」的錄音。

來源：聯合新聞網

另外，對於聖保羅辦事處處長馮光中指王罹患憂鬱症 ，家屬出示王之化三年來就醫紀錄，指王三年來沒有身心科就醫紀錄，外館的說法不實。北市議員應曉薇質疑，「為什麼處長做假筆錄？」

外交部昨回應，從未稱王姓組長患有憂鬱症，對輕生原因不預設立場，將充分調查釐清事實。

立委王鴻薇與應曉薇昨陪同俞惠敏等人開記者會並提出質疑，俞和王的妹妹、舅媽哭成一團。

應曉薇說，外交部得到的報告指馮光中說王之化是憂鬱症墜樓，其實是長期受霸凌，每件事都被刁難。她要求提供官邸裝潢情況讓社會公評。王鴻薇也懷疑外交部隱匿實情。

外交部曾對外稱王之化到任前修繕費已核銷。本報記者去電巴西承辦廠商詢問，廠商指去年6月已收到最後一筆經費，符合外交部說法。但俞惠敏說，工程款是在前端，她丈夫核銷後端，兩案有因果關係，且包商相同，是不是核銷時面對壓力產生無法承擔的後果，導致要以死明志？這不是她一名家屬有辦法去釐清的事情，必須請檢調調查。

外交部發言人劉永健11日在外交部例行記者會回應媒體詢問，表示外交部對於員工輕生感到哀痛與不捨。劉永健強調，外交部針對王之化事件特別做三次說明，從來沒有指稱王之化患有憂鬱症。他表示，對於輕生原因，外交部不會預設任何的立場，也會進行完整且充分的調查。

媒體追問，此案是否由行政單位及司法單位並行展開調查，劉永健指出，目前此案仍在調查階段，「第一步要把事實先釐清，之後再對外界及家屬說明」。