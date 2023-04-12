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台灣今年經濟成長率 IMF下調至2.1%

台灣新聞組／綜合12日電
國際貨幣基金（ＩＭＦ）11日大幅下修台灣今年經濟成長率至2.1%，儘管勉強「保二」，但較上次的預估值減少0.7個百分點。(記者侯永全／攝影)
國際貨幣基金（ＩＭＦ）11日大幅下修台灣今年經濟成長率至2.1%，儘管勉強「保二」，但較上次的預估值減少0.7個百分點。(記者侯永全／攝影)

國際貨幣基金(IMF)昨天在最新世界經濟展望報告預測，其中台灣今年經濟成長預估2.1%，比去年10月預估大幅下修0.7個百分點。至於中華民國財政部昨日公布首季出口年減19.2%，也創金融海嘯以來，14年來同期最大減幅。

IMF表示，金融體系動盪、貨幣緊縮立場，以及俄烏戰爭等因素，將持續為全球經濟帶來高度不確定性與風險，若金融系統動盪嚴重惡化，甚至可能使全球經濟產出降到接近衰退的水準。

IMF警告：「在2022年影響世界的主要力量—各國央行為抑制通膨而採取的緊縮貨幣政策、在債務水平處於歷史高點的情況下以有限的財政緩衝吸收衝擊、大宗商品價格飆漲、俄國入侵烏克蘭導致的地緣經濟碎片化，以及中國經濟的重新開放——似乎可能會持續到2023年。但這些力量現在被新的金融穩定問題所掩蓋，並且產生交互作用」。

就個別經濟體而言，IMF預期，今年台灣經濟成長率2.1%，低於半年前預測的2.8%，去年的經濟成長率更從3.3%下調為2.5%，明年估計成長率2.6%。IMF同時調升今年全球核心通膨預測，其中台灣去年通膨率為2.9%，今年降至1.9%。

國際貨幣基金(IMF)大幅下修台灣今年經濟成長率至2.1%，國發會回應，政府將持續強化內需，疫後特別預算也有助於拉抬經濟表現，今年經濟成長率有望達2.5%。

國發會表示，全球經濟成長趨緩，連帶影響台灣經濟表現，為穩定台灣經濟動能，政府今年採取擴張財政支出，加上「全民普發現金6000元」，有助進一步激勵內需動能，以及強化經濟及社會韌性。行政院主計總處估計，特別預算能使經濟成長率額外增加0.35至0.45個百分點，今年台灣經濟成長率仍可望達到2.5%。

財政部昨日公布3月出口352億美元，年減19.1%，連7黑；首季出口977.5億美元，是近2年首度單季跌破1000億美元；年減19.2%也創金融海嘯以來，14年來同期最大減幅。財政部坦言，首季出口不如預期，本季衰退幅度也可能達15%，第4季才會「看見隧道口的光」。

貨幣 財政部 預算

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