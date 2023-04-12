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蛋價年漲逾26% 外食族荷包更瘦了

記者陳素玲／台北12日電
主計總處11日公布3月消費者物價指數，受蛋價飆升等影響，外食費年增率達4.08%。(記者曾學仁／攝影)
主計總處11日公布3月消費者物價指數，受蛋價飆升等影響，外食費年增率達4.08%。(記者曾學仁／攝影)

主計總處昨公布3月消費者物價指數(CPI)年增率2.35%，儘管比2月回跌0.08個百分點，但食物類、房租等價格持續上漲，尤以雞蛋價格年漲26.52%最驚人，連續17個月年漲幅兩位數，3月更單月飆升17.75%，帶動3月外食費年增率飆上4.08%，不但連21個月上漲，且漲幅擴大，主計總處官員坦言「大家會感覺外食壓力很大」。

蛋價飆升，讓17項重要民生物資年增率衝上6.12%，西式早餐店的漲價幅度也跟著攀升，3月的月增率2.26%，年增率來到8.34%；就連中式米食也月漲0.74%、中式麵食漲0.83%，因為都是經常接觸的項目，市井小民將感受沉重的通膨壓力。

主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，物價壓力短期仍大，是否大幅縮小要看農工原物料價格能否反映到終端商品，5月會有最新全年預測。

主計總處表示，油料費、蔬菜價格雖下跌，但疫後休閒娛樂消費需求增加，推升娛樂服務費用價格，另外房租年增率2.32%、水果也上漲11.8%，導致ＣＰＩ降幅有限。剔除能源、蔬果後的核心ＣＰＩ年增率2.55%。而第一季ＣＰＩ平均年增率高達2.62%，仍處高檔。

曹志弘說，去年3月ＣＰＩ年增率開始連續5個月大於3%，基數高之下，3月ＣＰＩ較2月縮小，但核心ＣＰＩ仍與2月相當，可見收歛幅度有限，較接近民眾真實感受。

他說，原本預期外食費高點是去年第3季，但今年以來月增率一路從0.49%，擴大到3月的0.65%，遠高於過去月增率約0.15%至0.2%，「大家會感覺外食壓力很大。」

曹志弘說，17項重要民生物資年漲6.12%，很大原因來自飼料成本上升，包括雞肉及豬肉價格上漲，且有些原物料如黃豆3月才下跌，造成沙拉油調理油價格可能要一段時日才會反映；其他如紙漿下跌反映到衛生紙價格，或是小麥原物料價格下跌反映到麵包、麵粉等都要時間，若國際原物料持續下跌，有助紓緩輸入性通膨壓力，未來物價壓力會比較小。

油價 指數 雞蛋

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