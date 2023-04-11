機電工程延後招標 台積高雄廠明年量產恐跳票

供應鏈透露，台積電高雄廠恐怕難如期於2024年量產。（路透）

台積電 高雄廠恐怕難如期於2024年量產。台積電供應鏈透露，台積電原訂1月開標的機電工程標案，決定延後1年，意謂後續相關無塵室及裝機作業都被迫延後，且台積電也將高雄廠計畫採購的28奈米機台清單全數取消，似乎也預告原訂首座28奈米製程廠區，將改弦易轍。

台積電將在20日舉行法說會，公司發言體系表示，現正處於法說會前緘默期，無法做任何評論。

消息人士透露，台積電2奈米小組已介入相關規畫，高雄廠可能考量全球布局，優先切入先進製程；至於28奈米製程，可能應客戶要求分散風險及各國政府積極爭取下，改以海外布建為主。

台積電高雄廠原規劃先興建2座雙子星晶圓廠，首座選定切入28奈米製程，相關整地工程並在去年9月開始進行，並於去年11月決標由互助營造承攬主體廠房建造工程；第2座廠則規畫切入7奈米製程。

不過，隨著整體半導體產業市況急速下滑，去年下半年，市場不斷傳出台積電可能延後高雄廠建廠作業。

台積電總裁魏哲家在今年1月的法說會中，首度證實因7奈米客戶訂單不佳，高雄廠第2座晶圓廠的7奈米計畫決定延後，但延至何時則未決定。但高雄廠首座晶圓廠投資案則按計畫進行。

依照台積電的規畫，高雄廠首座晶圓廠將優先切入28奈米，以爭取車用晶片和全球最大影像感測器廠索尼大單。台積電去年的技術論壇中，也正式揭露新建工程量產時程，其中美國亞利桑那州廠、日本 熊本廠和高雄廠，都會在2024年量產。

但台積電原訂今年初進行的高雄首座晶圓廠招標作業，卻緊急喊停，經相關供應鍵查證，台積電打算延至明年1月再開標。

由於台積電稍早曾揭露，未來將把2成的28奈米以下產能，規劃海外生產；台積電海外設廠的基本前提是應客戶要求且須具備生產經濟效益。

台積電高雄廠首座晶圓廠28奈米設備採購清單全數被取消，供應鍵猜測，應是台積電因應全球地緣政治快速轉彎，以及美國加大對中國大陸發展先進製程半導體晶片，中國大陸恐將加速轉往成熟製程發展，讓台積電調整全球布局腳步。

台積電昨天公布首季合併營收台幣5086.33億元(約169億美元)，季減18.7%，罕見未達財測低標；其中3月營收1454.08億元，月減10.9%，更創17個月來低點，透露這波半導體庫存修正與地緣政治交錯影響，讓台積電遭遇前所未有的硬仗。

台積電高雄廠機電工程未如期開標，業界傳出另一版本，是受到美國廠機電工程延誤波及。消息人士透露，台積電亞利桑納州 廠因統包商不熟悉美國法規，進度延宕，台積電原本規畫在今年第一季能完成機電及無塵室整合工程，並在今年第二季裝機、第三季試產，如今因機電工程進度嚴重落後，造成廠房蓋好也無法通水、通電，在無塵室無法運作下，去年12月盛大舉行移機典禮的機台，也進不了無塵室，統統移到倉庫封存。

不過，台積電展現強韌的應變能力。台積電公布自本月1日起，增設海外營運辦公室，由營運組織資深副總秦永沛、業務開發組織資深副總張曉強，以及負責亞利桑納相關業務的企業策略辦公室資深副總Rick Cassidy，在原有職責外共同領導。

台積電同時公告TSMC Arizona董事長仍由Rick Cassidy擔任、但執行長改由負責12吋及7奈米和5奈米的晶圓廠營運副總王英郎於原有職責外擔任，總經理由TSMC Arizona資深副總經理Brian Harrison接任。

日本子公司ＪＡＳＭ，由負責特殊製程的晶圓廠營運副總廖永豪，於原有職責外擔任執行長，總經理仍由堀田祐一續任。

王英郎已預定5月進駐亞利桑納州坐鎮督軍，足見台積電此時將集中建廠精力，優先排除亞利桑納州遭遇的瓶頸，力拚在明年量產；日本熊本廠則是目前建廠進度最順利的項目，應可如期在明年量產。