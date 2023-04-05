3%→2% 亞銀下修台今年GDP 降幅東亞最大

亞銀建議台灣應把握高科技出口的優勢，鼓勵創業活動。圖為逛街民眾路經掛滿出租招牌的商店前。(記者侯永全／攝影)

亞洲開發銀行（ADB）昨日公布最新的「亞洲開發展望報告（ADO）」，受惠於中國大陸的復甦較預期強勁，將亞洲開發中經濟體今年的經濟成長率預測上修為4.8%，台灣今年經濟成長率預測被下修1個百分點到2%，調降幅度為東亞經濟體最大，因為全球需求預料將持續疲軟。

針對亞銀的最新預測，國發會昨回應，「目前情勢都還是在預料中，現在目標仍是透過疫後特別預算，達經濟成長率2.5%」。

亞銀表示，台灣今年經濟成長預估將更趨溫和，為2%，低於上次預測的3%，原因是全球需求持續低迷；明年則可望隨全球經濟復甦而反彈，預料將成長2.6%。亞銀預估台灣今、明兩年的通膨率都是2%，並建議台灣政府需要有積極政策刺激創業活動，以帶動新的經濟成長。亞銀說，台灣是半導體和其他高科技產品的出口重鎮，現在隨著外部需求至少近期預料將減弱，台灣必須找到新的成長驅動力，在這方面，台灣應該把握高科技出口的優勢，鼓勵創業活動。

亞銀指出，由於全球需求轉弱，台灣去年經濟成長減緩，出口與投資 增長均大幅減速。如今在新冠防疫措施逐漸鬆綁後，消費回升，但食物、汽油價格上漲，推升台灣通膨至2008年以來最高點。

亞洲開發展望報告的台灣專章指出，台灣出口成長到第一季都會維持疲軟，主要受到全球環境、大陸解封等兩大因素的影響，建議政府應該加強鼓勵創業，包括強化創業教育，促進成長來源多元化。

亞銀在最新版亞洲開發展望報告中指出，台灣去年第4季出口訂單下滑，而出口訂單通常領先實際出口兩到3個月，暗示台灣的出口成長至少第一季都會維持疲弱。投資也將隨出口下滑而放緩，但海外企業回流、投資離岸風電與航空公司擴張機隊，有望緩和投資的降幅。

整體而言，台灣今年經濟成長率預估將放緩到2%，明年成長隨著外部需求復甦而回升，風險主要來自全球需求與大陸的解封前景。

亞銀指出，台灣的展望風險主要來自外部因素。各國持續升息 、全球成長減慢，都造成下行風險，但若先進國家的升息循環比預期還早結束，台灣的成長率可能高於預估。

而大陸快速解封，帶動經濟活動回升，有助提振台灣出口並振興成長，若陸客快速回歸也可望拉抬成長，但另一方面，若大陸解封放慢或停滯，可能進一步減弱出口，拖累今年成長，也可能使明年的復甦往後延。大陸的情勢發展也會影響台灣的通膨，若經濟活動加速，可能帶動全球能價格上漲，從而提高台灣的通膨，引發可能阻礙成長的政策行動。

亞銀預估，商品價格回穩與升息效應，將使台灣今、明年的物價壓力降低，通膨率預估將維持在2%，去年推升通膨的租金 、運輸服務及外食成本，至少今年仍將攀升，但價格上漲主要集中在食品與能源，因此全球商品價格回穩將是通膨放慢的關鍵。台灣的中央銀行已宣示密切關注通膨，也準備在通膨持續上漲時升息。