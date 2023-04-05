我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書詐騙猖獗…一頁式購物網 矽谷生化博士也中招

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

3%→2% 亞銀下修台今年GDP 降幅東亞最大

台灣新聞組／台北5日電
亞銀建議台灣應把握高科技出口的優勢，鼓勵創業活動。圖為逛街民眾路經掛滿出租招牌的商店前。(記者侯永全／攝影)
亞銀建議台灣應把握高科技出口的優勢，鼓勵創業活動。圖為逛街民眾路經掛滿出租招牌的商店前。(記者侯永全／攝影)

亞洲開發銀行（ADB）昨日公布最新的「亞洲開發展望報告（ADO）」，受惠於中國大陸的復甦較預期強勁，將亞洲開發中經濟體今年的經濟成長率預測上修為4.8%，台灣今年經濟成長率預測被下修1個百分點到2%，調降幅度為東亞經濟體最大，因為全球需求預料將持續疲軟。

針對亞銀的最新預測，國發會昨回應，「目前情勢都還是在預料中，現在目標仍是透過疫後特別預算，達經濟成長率2.5%」。

亞銀表示，台灣今年經濟成長預估將更趨溫和，為2%，低於上次預測的3%，原因是全球需求持續低迷；明年則可望隨全球經濟復甦而反彈，預料將成長2.6%。亞銀預估台灣今、明兩年的通膨率都是2%，並建議台灣政府需要有積極政策刺激創業活動，以帶動新的經濟成長。亞銀說，台灣是半導體和其他高科技產品的出口重鎮，現在隨著外部需求至少近期預料將減弱，台灣必須找到新的成長驅動力，在這方面，台灣應該把握高科技出口的優勢，鼓勵創業活動。

亞銀指出，由於全球需求轉弱，台灣去年經濟成長減緩，出口與投資增長均大幅減速。如今在新冠防疫措施逐漸鬆綁後，消費回升，但食物、汽油價格上漲，推升台灣通膨至2008年以來最高點。

亞洲開發展望報告的台灣專章指出，台灣出口成長到第一季都會維持疲軟，主要受到全球環境、大陸解封等兩大因素的影響，建議政府應該加強鼓勵創業，包括強化創業教育，促進成長來源多元化。

亞銀在最新版亞洲開發展望報告中指出，台灣去年第4季出口訂單下滑，而出口訂單通常領先實際出口兩到3個月，暗示台灣的出口成長至少第一季都會維持疲弱。投資也將隨出口下滑而放緩，但海外企業回流、投資離岸風電與航空公司擴張機隊，有望緩和投資的降幅。

整體而言，台灣今年經濟成長率預估將放緩到2%，明年成長隨著外部需求復甦而回升，風險主要來自全球需求與大陸的解封前景。

亞銀指出，台灣的展望風險主要來自外部因素。各國持續升息、全球成長減慢，都造成下行風險，但若先進國家的升息循環比預期還早結束，台灣的成長率可能高於預估。

而大陸快速解封，帶動經濟活動回升，有助提振台灣出口並振興成長，若陸客快速回歸也可望拉抬成長，但另一方面，若大陸解封放慢或停滯，可能進一步減弱出口，拖累今年成長，也可能使明年的復甦往後延。大陸的情勢發展也會影響台灣的通膨，若經濟活動加速，可能帶動全球能價格上漲，從而提高台灣的通膨，引發可能阻礙成長的政策行動。

亞銀預估，商品價格回穩與升息效應，將使台灣今、明年的物價壓力降低，通膨率預估將維持在2%，去年推升通膨的租金、運輸服務及外食成本，至少今年仍將攀升，但價格上漲主要集中在食品與能源，因此全球商品價格回穩將是通膨放慢的關鍵。台灣的中央銀行已宣示密切關注通膨，也準備在通膨持續上漲時升息。

投資 升息 租金

上一則

馬英九祭拜張自忠頻拭淚 訪孔園曝陳納德愛慕蔣宋美齡

下一則

「力爭國民黨總統提名」 郭董為4年前負氣離開鞠躬道歉

延伸閱讀

馬英九大陸行受關注 專家揭大陸要達到「兩目的」

馬英九大陸行受關注 專家揭大陸要達到「兩目的」
亞銀點出台灣成長兩風險一挑戰 要把握這個機遇

亞銀點出台灣成長兩風險一挑戰 要把握這個機遇
亞洲開發銀行：預測中國今年經濟成長率上調為5%

亞洲開發銀行：預測中國今年經濟成長率上調為5%
開趴熱舞影片沒有打倒她 芬蘭美女總理栽在外債、通膨

開趴熱舞影片沒有打倒她 芬蘭美女總理栽在外債、通膨

熱門新聞

台灣一名王姓女子在老公工作隨身碟發現多段性愛影片，女主角還是她曾經的頂頭上司，氣得求償100萬元台幣，法院最後判賠女上司要賠30萬台幣。示意圖。（記者張議晨／攝影）

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

2023-04-02 03:55
販賣人口到柬埔寨的張惟甄先前走出外交部的模樣。圖／民眾提供

騙1人掙10萬…販售台灣人到柬埔寨 35歲蛇蠍美人判了

2023-03-31 12:53
馬英九大姐馬以南等四姐妹陪同馬前總統一起參觀母親秦厚修的母校周南女子中學。（取材自廖元豪教授臉書）

馬英九赴母親母校周南中學參訪 四姐妹陪同

2023-03-31 07:03
馬英九前總統一行赴湖南衛視，和「聲生不息·寶島季」連線，同時和眾明星一起高歌月亮代表我的心。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九上節目高唱「月亮代表我的心」 被讚唱歌好聽笑答一句話

2023-04-02 06:42
台積電董事長劉德音30日表示，台積電無法接受美國晶片法案中部分限制條款，需要與美國商務部溝通後才會提出申請補助。（記者胡經周／攝影）

美晶片補助限制 劉德音：台積電無法接受

2023-03-30 18:51
馬英九祖父馬立安之墓，上有馬英九名字(圓圈處)。(取材自澎湃新聞)

馬英九將回湘潭祭祖 祖父墓碑上有他的名字

2023-03-30 20:45

超人氣

更多 >
吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次

吳磊親密戲「生理反應」太真實 女星崩潰大笑：第一次
美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？

美公民可有雙重國籍 但可同時擁有2本護照嗎？
洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡
這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首

這個城市房價貴 憑這優勢登上美國10大宜居地榜首
川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人

川普起訴書公布：「壓新聞」偽造紀錄 欺騙美國人