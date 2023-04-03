今年第8次…高鐵集電弓又異常 全車隊下月特檢

台灣高鐵集電弓2日又異常降弓。高鐵公司表示5月底前要全面特檢。圖為高鐵集電弓維修演練。（本報資料照片）

昨天一班台灣高鐵的集電弓在行駛中出現異常降弓而緊急停駛。近13年高鐵發生12次集電弓降弓事件，今年就占八次，高鐵公司尋求原廠協助仍未找出原因，已多次延誤旅客行程。高鐵公司昨宣布原廠本月中旬前提出監測計畫，監控並調查降弓原因，下月底完成全車隊列車特檢，希望確認肇因。

昨天上午8時18分，高鐵609車次行經桃園與新竹路段時，因列車集電弓異常降弓而停駛，車廂陷入漆黑，雖然23分鐘後重新啟動發車，但另外兩車次列車也因本事件而暫時停車，延誤眾多旅客行程。

高鐵公司統計，自2010年至今共發生12次集電弓異常事件，今年就密集發生八次，其中六次集中在1、2月間，228連假期間甚至於三天內發生二次異常，均發生在新竹至苗栗路段的隧道群中。高鐵公司為此於2月初尋求車輛製造商川崎重工協助，希望找出事件原因。

在故障原因未明前，3月5日及昨日清明連假再度發生異常降弓事件，且不同於早先故障發生地在新竹至苗栗隧道群，而是發生在桃園至新竹段。交通部長王國材昨表示，尚未找出集電弓異常的原因，已要求高鐵公司董事長江耀宗和總經理鄭光遠加速辦理。

江耀宗3月時表示，今年發生集電弓異常的頻率確實較高，每次發生後都會檢查車輛電池、電機等系統元件，均未發現異常。王國材日前曾說，發生在新竹至苗栗隧道群的集電弓異常事件，可能是因側風風壓大；近期高鐵列車行經竹苗路段已降速，改以時速230公里行駛，要測試是否因速度導致異常。

由於高鐵公司2月初就已經請日本 原廠協助，檢視維修工作情況並更換相關設備材料，均未發現特殊異常狀況，且經過換零件、降速等方式，依舊發生異常，高鐵公司為此透過多方管道找專家學者協助、參與討論，昨天則首度宣布要提出監測計畫。

高鐵公司表示，內部已成立專案小組，委由原廠技術支援，合作調查根本原因；據雙方討論，原廠將於4月中旬前提出監測計畫，由高鐵公司監控、調查造成自動降弓的原因，也已依原廠建議，預計5月底完成全車隊列車特檢。