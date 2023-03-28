我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遏制哄抬油價 加州立法通過 全美首例

房價上演雙城記 西部12都會區跌 東部37都會區漲

蛋價翻倍 高雄早餐業擬串聯全台抵制

台灣新聞組／高雄28日電
國內持續缺蛋，不少餐飲業者、小吃攤都受到影響，紛紛貼出漲價公告，請顧客體諒；高雄早餐店業者揚言抵制不合理蛋價。（記者葉信菉／攝影）
國內持續缺蛋，不少餐飲業者、小吃攤都受到影響，紛紛貼出漲價公告，請顧客體諒；高雄早餐店業者揚言抵制不合理蛋價。（記者葉信菉／攝影）

「還給我們合理的蛋價！」全台缺蛋問題延燒，高雄市30幾家早餐店家昨泣訴生意變差、快繳不出貸款，擬串聯全台業者拒用雞蛋、抵制蛋價，停賣荷包蛋、蔥蛋、蛋餅等製品至少七至十日，不過民眾表示可接受，也呼籲讓店家買到合理價格的蛋才是根本解決之道。

雞蛋售價從每箱20台斤600百元漲至1000多元，高雄地區許多店家上周五接獲通知，本周一起一台斤要再漲四元，每箱達1200元，店家向民代陳情，昨在市議會舉行記者會。

蔡姓業者說，俄烏戰爭及禽流感疫情帶動蛋價上漲，南部行情原本平穩，但中北部蛋商南下購買後價格上漲，上周五通知昨起要再漲價，不接受就斷貨，因此將呼籲中北部同業抵制蛋價，至少七至十天不賣含蛋產品。

「沒蛋了！自己去找！」李姓早餐店業者泣訴遭蛋商刁難的經驗，他說，好不容易苦撐三年疫情卻迎來這波漲價潮，嫌貴的話，蛋商連報價都不報，直接把車子開走，夫妻為此常吵架，貸款也還不出來。

不過不具名的蛋商表示，不擔心抵制，雞蛋需求缺口量極大，全台這麼多餐飲業，不可能全部都抵制，若南部業者執意抵制抗議，蛋商也沒辦法；產蛋率差，不能叫蛋農長期虧損，蛋商也沒賺，「大家都是辛苦人，只能共體時艱」。

吳姓、黃姓等多位家庭主婦說，最近家中為買蛋傷透腦筋，搞不清楚是供需失衡還是人為操作，可以接受三明治不加蛋或蛋餅沒有蛋。鄭姓上班族則說，如何讓店家買到合理價格的蛋才是根本的解決之道。

倒是彰化縣蛋農陳秋池表示，中盤商到產區拿蛋填補供貨缺口，導致亂象橫生，因雞蛋數量不足怎麼搶都沒用。

陳秋池指出，中盤商的車隊載雞蛋供應連鎖超市、超商，每趟次的油錢、工資等營業成本因通膨增加，每趟次幾乎無法滿載，有時運送量三、五成，運送不敷成本還要因為雞蛋數量不足面臨違約賠償，已經出現倒閉潮。

雞蛋 貸款 疫情

上一則

到底誰下令可射狒狒？ 獵人稱是他說「那就開」

下一則

頻被斷交吳釗燮提雙重承認 林濁水：不要再胡思亂想

延伸閱讀

日本2月蛋價漲幅 將近18年來最高

日本2月蛋價漲幅 將近18年來最高
每天缺400萬顆 養雞大戶：蛋荒年底前難解

每天缺400萬顆 養雞大戶：蛋荒年底前難解
蛋價太貴 有8000門市的這家連鎖店停賣

蛋價太貴 有8000門市的這家連鎖店停賣
傳官方施壓 蛋商不滿：再凍漲就休市

傳官方施壓 蛋商不滿：再凍漲就休市

熱門新聞

台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00

超人氣

更多 >
田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪
歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機

歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機
圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人