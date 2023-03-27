玉山飄3月雪 破80年「最晚初雪」紀錄

鄭明典分享從玉山北峰的氣象站望向玉山主峰的白雪景緻，直呼「新雪最美」。（圖／取自鄭明典臉書）

久違的玉山積雪美景重現。玉山26日終於降雪 ，也創了玉山氣象站設站80年最晚紀錄。中央氣象局長鄭明典在臉書分享從玉山北峰的氣象站望向玉山主峰的白雪景緻，直呼「新雪最美」。

中央氣象局說，昨天華南雲雨區東移及東北季風影響下，各地都有出現降雨，其中在中部以北及宜蘭、花蓮降雨較為全面；玉山氣象站昨天上午7時5分開始下雪，至昨天傍晚5時為止積雪5公分。

玉山昨天上午7時5分降初雪，下了約10分鐘，之後至昨天傍晚仍有降雪。玉山氣象站表示，昨天因高山氣溫維持在零下低溫 ，加上水氣充足，而斷續下雪，直至晚上6時10時，共計5波降雪，積雪已達5公分。

玉山國家公園管理處說，因玉山積雪，山友要注意保暖，留意天氣變化及步道 情況，做好自身風險評估，切勿貿然登頂，另山區降雪致使步道結冰濕滑，不利行走，將加強宣導，山友須備妥冰斧、冰爪等，雪地裝備充足才能上山，以維登山安全。

氣象局說，今天清晨另一波華南雲雨區移入，各地降雨再度增多，白天以後北部、東半部地區及中南部山區仍容易出現短暫陣雨，至於中南部平地的降雨機率會逐漸降低。

氣溫部分，東北季風持續影響，早晚天氣較涼，中部以北及東北部低溫約15、16度，其他地方17到19度，白天北台灣仍較涼，桃園以北及宜蘭高溫只有17、18度，竹苗及花蓮約21度，其他地區可以來到24至27度。

東北風仍強，桃園至台南、東部、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動注意安全。