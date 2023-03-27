我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣象局示警 金山灣區今有霜凍、風暴來襲

「日花3小時寫申請表」喬州的她申請到54大學 共計130萬獎學金

玉山飄3月雪 破80年「最晚初雪」紀錄

記者周彥妤、賴香珊／台北27日電
鄭明典分享從玉山北峰的氣象站望向玉山主峰的白雪景緻，直呼「新雪最美」。（圖／取自鄭明典臉書）
鄭明典分享從玉山北峰的氣象站望向玉山主峰的白雪景緻，直呼「新雪最美」。（圖／取自鄭明典臉書）

久違的玉山積雪美景重現。玉山26日終於降雪，也創了玉山氣象站設站80年最晚紀錄。中央氣象局長鄭明典在臉書分享從玉山北峰的氣象站望向玉山主峰的白雪景緻，直呼「新雪最美」。

中央氣象局說，昨天華南雲雨區東移及東北季風影響下，各地都有出現降雨，其中在中部以北及宜蘭、花蓮降雨較為全面；玉山氣象站昨天上午7時5分開始下雪，至昨天傍晚5時為止積雪5公分。

玉山昨天上午7時5分降初雪，下了約10分鐘，之後至昨天傍晚仍有降雪。玉山氣象站表示，昨天因高山氣溫維持在零下低溫，加上水氣充足，而斷續下雪，直至晚上6時10時，共計5波降雪，積雪已達5公分。

玉山國家公園管理處說，因玉山積雪，山友要注意保暖，留意天氣變化及步道情況，做好自身風險評估，切勿貿然登頂，另山區降雪致使步道結冰濕滑，不利行走，將加強宣導，山友須備妥冰斧、冰爪等，雪地裝備充足才能上山，以維登山安全。

氣象局說，今天清晨另一波華南雲雨區移入，各地降雨再度增多，白天以後北部、東半部地區及中南部山區仍容易出現短暫陣雨，至於中南部平地的降雨機率會逐漸降低。

氣溫部分，東北季風持續影響，早晚天氣較涼，中部以北及東北部低溫約15、16度，其他地方17到19度，白天北台灣仍較涼，桃園以北及宜蘭高溫只有17、18度，竹苗及花蓮約21度，其他地區可以來到24至27度。

東北風仍強，桃園至台南、東部、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動注意安全。

降雪 步道 低溫

上一則

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

下一則

鍾東錦選後不記仇 暫時回不去國民黨 走自己的路

延伸閱讀

玉山最晚初雪銀白世界照片曝光 台氣象局長：新雪最美

玉山最晚初雪銀白世界照片曝光 台氣象局長：新雪最美
高山雪場添新雪 最高積雪70吋 周末迎冰雪美麗世界

高山雪場添新雪 最高積雪70吋 周末迎冰雪美麗世界
南加高山雪場22日再迎20吋新雪 周末將是冰雪美麗世界

南加高山雪場22日再迎20吋新雪 周末將是冰雪美麗世界
風暴挾帶大雪 山區居民坐困家中

風暴挾帶大雪 山區居民坐困家中

熱門新聞

台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
馬英九（前左）、周美青（前右）夫婦。（中央社）

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

2023-03-19 14:19
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
台前總統馬英九(中)預計本月訪問中國。本報系資料照

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

2023-03-19 09:24
台灣與宏都拉斯邦誼生變。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

宏都拉斯宣布與台斷交「不再有任何官方接觸」

2023-03-25 21:35

超人氣

更多 >
「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?
不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝

不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝
Tesla生產成本砍50% 同業頭大

Tesla生產成本砍50% 同業頭大
「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看
美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？