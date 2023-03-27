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缺水南台春雨稀 農民只能苦笑

台灣新聞組╱綜合27日電
南台灣旱象嚴重，嘉南平原一期稻作幾乎全都休耕，原本應該綠油油的稻田全都黃禿一片。(記者劉學聖／攝影)
南台灣旱象嚴重，嘉南平原一期稻作幾乎全都休耕，原本應該綠油油的稻田全都黃禿一片。(記者劉學聖／攝影)

台灣欣喜並期待昨天的一波春雨，各地有明顯降雨，水利署把握時機人工增雨，但中南部的春雨稀疏，仍難止渴，農民不禁苦笑「有期待，有傷害」，希望老天爺再多給力一點。中央氣象局表示，華南雲雨區東移，仍偏向移動性，除仰賴後續幾波春雨，水源挹注仍望5、6月梅雨季。

台灣昨受東北季風及華南雲雨區影響，各地陸續降雨，已亮起橙燈、減量供水的台南民眾，前晚就因降雨而興奮不已，然而截至昨晚6時，曾文水庫上游集水區的間歇細雨，累積雨量為2.9毫米，對需水孔急的芒果、梅樹等果樹短期仍難解渴，不少人苦笑「有期待，有傷害」，希望老天爺再多給力一點。

台中市長盧秀燕認為，這場降雨只是滋潤大地，沒有辦法讓水庫集水，希望祈求老天繼續下雨；南投縣前晚雖降下春雨，雨勢對水庫進帳相當有限，霧社水庫相較於前天僅升0.42%，日月潭不升反跌達5.1%，九蛙疊像依舊吃不到水。

經濟部水利署則表示，這波降雨主要集中在中部、北部，其中寶山、寶二水庫分別有200萬噸、石門水庫則有180萬噸水量進帳，對目前面臨缺水的南部地區挹注非常有限，水利署說：還需要好幾波春雨，更希望的是梅雨。

以水情嚴峻的南部為例，南區水資源局昨晚6時表示，相較前一天，曾文、烏山頭1億1117萬噸、南化水庫3372萬噸，分別減少49萬噸、29萬噸，總計因用水需求減少78萬噸，水量再度探底。

不過仍有農民認為這是場「及時雨」。台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉與福壽山農場均表示，春季作物萌芽需要大量的雨水，因為接下來是果樹的開花季節，這場大雨對梨山地區果樹及茶葉幫助很大。

中央氣象局表示，今各地仍有降雨，白天過後降雨會稍減少，周三起降雨會更少，剩北部、東半部有局部陣雨。至於水情，他強調，雖有華南雲雨區東移，但仍偏向移動性，除了仰賴後續幾波春雨，最主要的水源挹注仍望5、6月梅雨季。

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