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春雷響 台灣北部降雨 中南部水情仍不樂觀

台灣新聞組／台北26日電
隨著華南雲系東移，中部以北昨雨勢明顯，台北翡翠水庫管理局超前部署，趁機啟動人工降雨。(圖：翡翠水庫提供)
隨著華南雲系東移，中部以北昨雨勢明顯，台北翡翠水庫管理局超前部署，趁機啟動人工降雨。(圖：翡翠水庫提供)

今年台灣第一道春雷總算在昨天響起，北部地區也隨之降雨，石門水庫、翡翠水庫超前部署，趁著鋒面通過，啟動人工降雨，不過中南部水情依舊不樂觀，也讓春茶、竹筍等作物產量受影響，推估今年春茶採收產量恐減半，竹筍產期往後延，價格也上升。

中央氣象局表示，今全台各地有雨，尤其中部以北要留意較強雨勢，西半部地區要留意雷電、強陣風及瞬間降雨。氣象專家吳德榮則說，春雨都是從北邊逐漸往南影響，對於全年雨量僅占1成，未必能馬上為水庫貢獻，若要緩解中南部旱象，仍要等到梅雨季。

氣象局直言，今年初降雨多集中在東北部，西半部明顯偏少。2月平地11測站，平均降雨僅56.9毫米，比氣候值（中位數）少了21.3%，其中西半部平均雨量約10.4毫米，為本世紀以來次少，第一少為2013年的8.7毫米。

水情持續吃緊，儘管石門水庫蓄水量還剩下53%，翡翠水庫76%，但昨天都趁鋒面通過北台灣時，啟動人工增雨。

久旱不雨，嘉義仁義潭與蘭潭水位直直落。梅山鄉太和村茶農簡仲賢表示，今年乾旱情形太嚴重，茶葉春芽受影響，今年產量恐減半。縣府農業處初估無收穫面積至少64公頃以上。

雲林古坑也因久旱未雨，山區溪流幾近乾涸，近8成茶樹乾渴；另占全台近5成的古坑竹筍，受乾旱影響，竹子頻頻落葉部分已現枯萎。產地之一的大埔社區理事長張和賢說，若一直未降雨，減產恐達3成，今年預期每公斤多2元。昨縣長張麗善前往勘查，建議農委會啟動天然災害現金救助。

氣象局表示，春雷為華南雲雨區現象，歷年平均第一道春雷都落在2月22日，今年第一道3月23日在馬祖，昨天在桃竹外海則為本島第一道，是近12年來最晚。

吳德榮表示，每年第一道春雷就是代表春天到，緊接後面會有一波波鋒面，因大氣不穩定形成的對流性降雨，但相較於東北季風帶來的冬雨，春雨特性為走得快、強度強。

氣象預報員葉致均表示，明天隨著華南雲系東移，雨勢趨緩，不過周三、周四，北邊又有低壓系統發展，北部、東半部地區局部降雨，中部也有局部短暫雨，直到周五雨勢才減緩。

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