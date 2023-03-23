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維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

疑將走私大批槍彈 軍火庫首腦逃亡海外17年 在菲落網

記者李奕昕、黃宣翰、黃仲明／台北23日電
台南市安平區角頭陳建寧因擄人勒贖案被通緝，潛逃大陸及菲律賓17年，刑事局洽菲國警方協查拘提陳等四人，再破獲「軍火庫」藏放85把長短槍及數千顆子彈。（記者李奕昕／翻攝）
台南市安平區角頭陳建寧因擄人勒贖案被通緝，潛逃大陸及菲律賓17年，刑事局洽菲國警方協查拘提陳等四人，再破獲「軍火庫」藏放85把長短槍及數千顆子彈。（記者李奕昕／翻攝）

台南市安平區角頭陳建寧擄人勒贖案被通緝，潛逃大陸及菲律賓17年，刑事局洽菲國警方於本月初拘提他等4人，查獲5支長短槍，之後再破獲藏放85支長短槍及數千顆子彈的「軍火庫」，懷疑大批軍火要走私來台，昨天押返陳建寧歸案，另三人由菲國關押調查。

陳建寧會如此快速被遣返是因為刑事局掌握情資「有人要劫囚救陳」，派三名警官前往菲國協調優先遣返獲同意，昨押返後由台南市刑大帶回確認身分，解送歸案並發監執行。

警方調查，陳建寧胞弟陳建文也是台南安平區角頭，2021年遭小弟「蝦米」槍殺身亡，出殯時3000人送行；據悉係天道盟主「鐵霸」受陳建寧之託治喪。台南警方當時掌握情資，指陳建寧欲返台報仇，但陳否認。

在菲國落網的四人還包括陳建文17歲兒子，他承認持有首批查獲的5支長槍，菲警尚在調查第二批槍為何人所有。陳建寧則供稱，槍枝與他無關。他被遣返過程與官警閒聊海外生活及陳年往事，透露早年從事兩岸匯兌，後來在菲經營網路博弈，常接待「跑路兄弟」，每月支出達2000萬披索（約36.7萬美元）。

警方調查，54歲陳建寧2001年與同夥持玩具槍擄人，向家屬勒贖6000萬元，2006年被判刑九年確定後潛逃到大陸，嘉義地檢署發布通緝；多年來，陳偷渡往返兩岸，2016年以500萬元購買偽造護照，從台灣搭機至菲律賓。

刑事局國際科去年底接獲菲律賓情資，懷疑陳建寧操控走私軍火，請菲國協查，本月1日在馬尼拉地區馬卡蒂市拘提他及其17歲姪子，查獲4支手槍及1衝鋒槍；同步在兩處民宅拘提34歲詐騙集團首腦吳正隆、32歲製毒師楊宗寶，兩人分因詐欺、毒品等案被通緝，與吳同住的柳姓男子在逃。

菲警後來解析犯嫌手機，懷疑還有大批槍彈藏放吳的住處，本月20日直搗「軍火庫」，搜出65支手槍、13支步槍、7支衝鋒槍、數千發子彈及槍枝配件。

遣返 通緝 詐騙集團

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