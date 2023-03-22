法部擬刪父母懲戒權 家長憂剝奪管教權

民法擬修法刪除父母懲戒權，不少家長擔憂懲戒與教養分際難以拿捏，未來恐生爭議。圖為設計畫面。（記者高彬原／攝影）

現行台灣民法規定父母對子女有懲戒權，被監察院國家人權委員會認為違反聯合國 兒童權利公約規定，法務部擬修法刪除父母的懲戒權，但也引發不少家長擔憂管教與懲戒界線模糊，學者指出，如何明確懲戒權與管教定義、並訂定相關配套，修法同時，政府是否提供教養資源，同等重要。

現行民法第1085條規定「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，有些家長以管教子女為由的行為，卻可能因過當被舉報而法辦。司法實務上，家長教訓未成年子女成傷上法院，常拿民法的懲戒權抗辯，也不時引發爭議。

法務部此次將現有懲戒權條文規定擬修正為：「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為」。

至於何謂「身心暴力」，法務部依衛福部函釋、兒童權利公約，兒童有免遭一切形式暴力侵害的權利，「精神暴力」指心理虐待、精神凌辱、辱罵、情感凌辱或忽視，「人身暴力」指體罰和殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰，「體罰」則是指任何使用人身暴力並造成某種程度疼痛或不適的處罰。

有家長擔憂，修法形同剝奪父母的管教權，三字經所言「養不教、父之過」將成現代笑話；但也有家長支持修法，認為孩子並非大人的財產，保護孩子、教育 孩子，才是家長應該做的事情。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原認為，懲戒不等同於身心暴力，雖是國際趨勢不得不修法，但政府至少要提出完整的配套措施，明定適當懲戒與身心暴力之界線。

衛福部保護司長張秀鴛指出，大家努力學習文明管教方式，這是正向循環，政府和民間都會提供很多資源去協助支持家長用好的方式教養孩子，會持續不斷的宣導。暴力是一種複製，不要讓暴力代代相傳下去，社會要與時俱進。