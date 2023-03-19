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新聞評論／難解的蛋蛋危機

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這波蛋荒與天氣異常關係不大，純粹因禽流感疫情惡化，蛋雞產蛋量減少所致。圖為屏東縣里港鄉一處蛋雞確認感染H5N1亞型高病原性禽流感。(圖：屏東縣府提供)
這波蛋荒與天氣異常關係不大，純粹因禽流感疫情惡化，蛋雞產蛋量減少所致。圖為屏東縣里港鄉一處蛋雞確認感染H5N1亞型高病原性禽流感。(圖：屏東縣府提供)

儘管東海幾國核航母對峙，情勢緊張，但台灣人無感，只在意自家蛋蛋危機。確實是的，去年底爆發蛋荒以來，蛋越來越難買，價格也隨之飆升；農政官員慌了手腳，三不五時拍胸脯保證限期有解，但現況是越發惡化，蚵仔煎、雞蛋糕等老店紛紛停售，家庭主婦逛菜場不為買菜，是搜尋蛋蹤，曾幾何時，家庭最根本的蛋白質來源面臨斷貨？

農政官員逐漸認清事實，這波蛋荒與天氣異常關係不大，蛋商囤蛋應也不是問題，更不能怪阿兵哥蛋吃多了，純粹因禽流感疫情惡化，蛋雞產蛋量減少所致。儘管防疫官員認為局面不致惡化，尤其不會有禽傳人的失控局面，也保證疫苗及抗病毒藥物基本數都準備好了，但承認這些都盡量備而不用，怕一使用，台灣禽畜產品會被他國禁止進口，產業會完蛋。

這是事實。去年10月開始的這一波禽流感，日本撲殺蛋雞數量高達1600萬隻，雖然疫情已獲控制，但蛋價較去年翻漲一倍多，台灣想進日本蛋解荒，一方面沒貨，即使有也買不起。台灣也打主意買澳洲蛋，但空運澳洲蛋每台斤換算要價超過台幣100元(約3.2美元)，太貴了。不考慮就近買便宜大陸蛋，萬一帶進禽流感病毒，台灣蛋雞產業將報銷。

這時間檢討台灣蛋雞產業其實慢了。禽流感病毒變異快，但病毒跟著候鳥移棲的傳播路徑一直沒什麼改變，而世界上候鳥移棲路線蠻固定的，動物學界都調查得清楚；許多國家在禽場選址時規定要避開候鳥移棲路線，如此即大幅降低禽流感感染風險。台灣的蛋雞場、養鴨場成聚落型態從彰化往南密佈在西部鄉鎮，這些區域並未考慮候鳥遷徙路線，自然對禽流感病毒高風險。

再者，禽場分成開放、半開放以及全密閉水簾式幾種，三種禽場造價差很多，最貴的水簾式保護最周全，其產蛋成功率幾乎到九成；農政單位近年大力輔導設置水簾式禽場，但這需要企業較大資金投入；一般的禽場沒那個財力，自然多以開放式禽場較多，處在高風險狀態。

這波蛋慌還會持續多久？老實說很難說準；扣掉囤積因素，禽流感疫情控制得宜，剩下的就交給時間了。

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