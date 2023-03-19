立委批能源政策錯誤導致台電虧損 政府把黑洞轉嫁民眾

經濟部宣布4月電價將調漲，平均漲幅11%，台灣民眾黨立委邱臣遠說，台電近2年虧損超過5400億元，政府現在只能把虧損轉嫁給民眾，政府的公信力在經濟部已經產生重大破口。(圖：邱臣遠國會辦公室提供)

經濟部前天宣布4月電價將調漲，平均漲幅11%，台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，台電近2年虧損超過5400億元，主因就是政府的能源政策錯誤，現在只能把虧損轉嫁給民眾，政府的公信力已經產生重大破口。

經濟部前天舉行今年第1次「電價費率審議會」，考量2023年燃料價格仍然處高檔，進而造成台電巨大經營壓力，因此決議平均電價調漲11%，並且將在4月1日起開始實施。

邱臣遠上午在臉書發文指出，「物價漲漲漲，國內物價萬物齊漲；物資缺缺缺，缺水缺電又缺蛋」，電價再度調漲11％，恐怕又將帶動一波民生物價調整。

邱臣遠說，根據學者估計，去年CPI（消費者物價指數 ）達到2.95％，今年則預估為2.16％，兩者合計將超過5％，這次電價調整預估CPI將再增加0.204％，物價通膨壓力大，而主計總處主計長朱澤民近日也說，民眾實質所得下降又面臨物價上漲，生活將會更辛苦。

邱臣遠說，經濟部前天召開電價費率審議會，決定調漲11％，平均每度調漲為3.1154元，其中住宅用戶700度以下不調整，701度至1000度將漲3％、1001度以上將漲10％，總共有93萬戶會受到影響。

另外，小商家1500度以下不調漲，1501度至3000度調漲3％，3001度以上調漲5％，總共有15萬戶會受到影響；而在產業方面，低壓用戶調漲10％，高壓大戶調漲17％，幼兒園及學校等弱勢產業則不調整。

邱臣遠表示，由於國際能源價格飆升，台電連2年虧損超過5400億元，除了年度燃料成本大幅增加超過3000億元，還有1項原因就是核能電廠陸續除役，用綠能 加上燃氣來替代，成本要增加500億元。

邱臣遠說，由此可以看出，造成台電虧損的主因，就是政府能源政策錯誤導致，由於執政黨過度躁進的能源政策，提早將核能退場，卻又無法及時補充再生能源，只能過度依賴火力發電，比例高達82.5％。

邱臣遠表示，政府在面臨烏俄戰爭爆發後的國際能源大漲價，毫無意外地造成巨大的虧損黑洞，現在卻只能把這些虧損轉嫁給民眾。

邱臣遠說，對產業來說相比於電價調正，其實更在乎供電的穩定性，近年來台電屢屢跳電，造成產業重大損失，經濟部長王美花一再聲稱不缺電，即使核二廠2號機停機也不會缺電，猶如農委會主委陳吉仲在面對民眾買不到蛋，一直聲稱下個月就不缺蛋，但是卻一直跳票往後延。

邱臣遠說，現在電價已經上漲，油價 是否會跟進，政府的公信力在經濟部與農委會已經產生重大破口，希望在對於水、電、油等能源與物資的供應，政府可以拿出一套穩定價格與穩定供應的辦法，進而讓人民安心。