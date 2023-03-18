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可借「巨手」抓太陽 台東濱海隱藏版打卡點 暑假前亮相

記者尤聰光／台東18日電
隱藏版「巨手」裝置藝術作品，位在塔瓦溪旁海邊，相當醒目。（記者尤聰光／攝影）
隱藏版「巨手」裝置藝術作品，位在塔瓦溪旁海邊，相當醒目。（記者尤聰光／攝影）

台東南迴藝術季裝置作品成旅遊打卡熱點，近日台東縣與屏東縣交界南田塔瓦溪海邊旁出現一隻「巨手」裝置作品，借位拍照巨手還能抓太陽和月亮，堪稱隱藏版打卡點，這是台東縣府原民處輔導達仁鄉公所活絡在地文化觀光計畫，預計今年暑假前完成。

「這隻手讓人驚豔！」張姓遊客說，若不是要走阿塱壹古道，壓根想不到這麼偏僻的海邊竟有作品景點。另陳姓遊客說，「有無敵海景，什麼作品擺在這裡都好看」。

隱藏版「巨手」裝置藝術，位在台東南迴達仁鄉與屏東牡丹鄉縣界的塔瓦溪旁海邊，非南迴藝術季作品，加拿大藝術家Dave Hind與部落交流創作。

作品設在海岸邊，前往阿塱壹古道台東端入口處途中，就可以看到聳立巨手，藍天白雲及太平洋海景襯托，景色特別，還可借位拍到巨手捕捉太陽和月亮的錯覺感。

原民處指出，Dave Hind以排灣族傳統「文手」意象呈現，思考人類面對大海，該如何與環境互動，進而保護海洋與生態，將永續概念融入作品之中。

目前作品尚在施作，為維護完整性和民眾安全，施作期間，呼籲民眾盡可能不要進入作品區。

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