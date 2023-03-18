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冷眼集／電價緩漲變急漲 人民更苦了

記者林海

4月起電價大漲11%，國際燃料價格拉高發電成本，考量台電營運，漲價有其道理，但過去政府只想到政治與選票，討好民眾，電價八連凍，罔顧市場機制，讓台電累積虧損不斷增加，非等到台電不堪負荷才願意面對漲價議題，在通膨嚴峻下，物價勢必要所連動，民眾生活負擔更重。

俄烏戰爭讓國際燃料價格高漲，台電累積虧損不斷增加，但戰爭爆發後，發電成本上漲本可預期，民進黨過去批評馬政府漲電價，成為套住自己的枷鎖，只能眼睜睜看著台電虧損到不堪負荷，才以「台電不能倒」為由漲價。

經濟部雖強調，此次調整已經有考量到穩定物價與民生，但商業、工業用電均有不小調整，加上原物料價格持續走高、基本工資不斷調漲，企業成本負擔愈來愈重，只能反映在產品價格上轉嫁給消費者，「考量民生」成空話。

不少產業界人士認為，發電成本上升，電價漲是市場機制，過去政府有多次機會可調但不調，讓緩漲變急漲，企業完全沒有時間因應，此次漲價還不能完全彌補台電虧損，未來國際燃料價格不見得會降，那電價是否還沒漲足，才是大家所擔憂。

蔡英文總統曾在2016年宣示，10年內電價不會大幅上漲，但在2018年4月的3%、去年7月的8.4%、此次調漲的11%，電價不漲承諾早已跳票。經濟部說，產業界關注的是電力能否穩定供應，但漲了電價，是否就能解決缺電問題，是一大問號。

眾所周知，能源高度仰賴進口，一旦國際能源價格出現波動，甚至進口來源中斷，小則台電虧損，大則連供電成問題，目前雖未發生，但近年來台灣歷經多次大停電，政府總是找出各式各樣理由，反正不是缺電，但細究這些理由背後，實際上的原因就是：供電不足以應付意外發生。

政府堅持不把核電作為備用電力，核電廠未來陸續除役，電力缺口如何補足？是否能承受任何意外？才是民眾與企業最憂心的考驗。

蔡英文 民進黨 基本工資

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