寄居13年被嫌棄 男將老友妻推入水溝亡

李姓男子長期受言語攻擊，14日晚與老闆娘扭打並將其推入3公尺排水溝內送醫不治。(記者翁唯真／翻攝)

57歲李姓男子寄居桃園市66歲陳姓友人家中13年，多次與陳男42歲廖姓妻子衝突，前晚兩人又爆發口角扭打，李男涉嫌將廖女推落3公尺深排水溝身亡。李男坦承犯案，檢察官 認為還有疑點，依殺人罪嫌聲押禁見李男，今天解剖死者釐清。

警方調查，李男與陳姓夫婦皆從事工程相關工作，相識20多年；23年前李男裝潢生意失敗，生活一直過得不好，身為師傅的陳男13年前收留他住進家中提供吃住，李則協助做一些裝潢及清潔工作。廖女對李男一直有意見，長期有言語攻擊批評，家人都知悉。

14日晚間8時許，2人疑因積怨再次大吵，相互扭打拉扯，李男涉嫌掐住廖女手及脖子等部位，2人從家中一路扭打到家後門，李涉直接將賴女推入3公尺深排水溝內。

廖女29歲養子當時在家睡覺被吵醒，下樓查看發現廖女墜落排水溝，雖立即報案將人救起送醫，廖女仍傷重不治。

李男當時跟著一起到醫院，警方查出他涉有重嫌，帶回偵詢時他坦承犯案，供稱是一時氣憤失手，被依殺人罪嫌移送檢方偵辦。

檢察官昨天下午相驗，發現廖女身上雖有多處擦挫傷但不明顯，指示法醫今下午解剖釐清，並認為李男供詞有保留，向法院聲請羈押禁見。