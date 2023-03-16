追查10萬高階圖檔遭駭 檢質疑故宮遲未報案

故宮10萬件文物高階數位圖檔外流，圖為淘寶網站上的圖檔目錄。(記者鄭超文／攝影)

故宮10萬件文物高階數位圖檔外流，士林地檢署剪報分案，認為故宮公務電腦疑遭駭客 入侵，以「他」字案朝妨害電腦使用罪嫌偵辦中。檢方也質疑，故宮去年6月就得外流，8月啟動行政調查，卻遲遲未報案，疑點重重，不排除有人員將檔案帶離故宮的可能性，調查局資安站前天已前往故宮調取資料。

檢方指出，妨害電腦使用罪若範圍是個人電腦，屬告訴乃論，告訴期6個月，但依報載指出，數位資訊室林姓研究員為了加速數位化，將數位檔案等資料移往公務系統可提供對外服務的伺服器，非個人電腦，若此說法屬實，全案為公訴罪，檢方開啟偵查程序，無期間限制。

檢方還說，林姓研究員作法為何、有無觸法疑慮，故宮行政調查內容是否如實等，尚待檢方調查釐清。

時代力量黨主席王婉諭昨則說，類似事件在國際上早有先例，英國 知名搖滾樂團「Radiohead」先前就曾發生歌曲檔案遭駭事件，並被駭客勒索15萬美元，該樂團拒絕向駭客投降，還乾脆公開檔案。她建議故宮不如化危機為轉機，直接將珍藏文物的數位圖檔免費公開，除了不讓盜圖者謀利，更能藉此讓世界看見故宮豐富收藏。

民眾黨立委賴香伶則批評，故宮高階圖檔去年就外流，官方現在才開始研擬要求兜售網站下架，防範資料外流與追回的標準作業程序明顯出問題。

未料故宮狀況不斷，昨又被投訴曾有一位駐警於值勤期間吸毒，院方過了半年才將他免職。故宮副院長黃永泰說，去年3月13日故宮某駐警隊員備勤時，擅離職守離開院區購買晚餐，發生車禍 ，員警到場發現持有安非他命，因調查不公開，故宮去年6月才透過由政風室獲得檢方確切資料，先用「擅離職守」處理，於去年8月兩度召開相關考成委員會審議，記該員申誡兩次。

黃永泰說，最後司法調查結果確定後，故宮去年11月底再召開考成委員會，並於12月記大過1次，年終考績丙等，於今年予以資遣。