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中研院：高教界誘因、待遇、福利3低 釀人才危機

記者趙宥寧／台北14日電

台灣的大學教師50歲以上占六成，且專任人數連年下降，恐面臨人才斷層。中研院長廖俊智昨在立法院點出三個「偏低」現況，讓台灣高教面臨人才危機，包括就讀博士班誘因偏低、高教科研人才待遇偏低及退休所得偏低，建議調高博士生獎補助金，及提高高階教研人才專業加給或學術研究加給。

立法院教委會昨進行解決高教人才斷層危機的專題報告。廖俊智說，就讀博士班意願明顯不足，主因是博士班就讀期間獎學金約2萬餘元台幣(台幣，下同，約656美元)，與業界薪資差異大；相較歐美與鄰近亞洲國家，台灣高教人才待遇與福利偏低，缺乏國際競爭力。

廖俊智說，即使有中研院新聘學術研究獎金、教育部玉山計畫等彈性薪資，僅為短期性補助，受益人數有限。此外，高階教研人員與中小學教師適用同套退休制度，但高階教研人員培育期長，退休時年資較短，所得替代率低。

廖俊智提兩建議，調高博士生獎補助金，所需經費由教育及科研主管機關另編預算支應；另應調高現職人員待遇，調增高階教研人才專業加給或學術研究加給。

立委張其祿說，台積電碩士畢業生25歲年薪就可達200萬元，若讀博班要35歲才畢業，好不容易找到助理教授職缺，年薪卻只有85萬元。台灣把教授當公務員看待，薪資待遇則像中小學教師，玉山學者制度獲選者也是鳳毛麟角。

立委吳思瑤則批評，中研院報告切中要害，身為主管機關的教育部卻將成效不彰的玉山計畫列為解方，是掩耳盜鈴；國科會報告洋洋灑灑自吹自擂，也無怪高教人才斷層內憂外患無解。

國立大學校院協會指出，提高教授待遇以留住人才、吸引國際人才立即可行，呼籲政府提高教授學術研究費、獎金外，也可考慮提高教師薪級表上限，將過往教授、副教授、助理教授薪級數不相同的問題，藉由教授向上增加四級、副教授增二級等方式，從本薪開始改善。

教育部次長林騰蛟說，已檢討博士生獎補助金，三個月內向立法院提報告；對大學教師待遇，會朝調高學術研究加給、擴大應用彈薪制度尋求解決方案。

教育部 退休 台積電

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